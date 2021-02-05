【香港政情】楊潤雄：國安教育並非政治宣傳，不認為侵犯言論自由

《經濟通通訊社５日專訊》高中通識教育科改革，教育局局長楊潤雄昨日指，不認為是國民

教育科，但負責撰寫新大綱的委員會主席就指新課程某程度就是國民教育。楊潤雄再解釋，國民

教育是其中一個元素。

楊潤雄指，現時的新科目裏面包括認識國家的發展、認識香港是一個憲制地位的課題，這些

會是國民教育的一些元素，至於是否叫「國民教育科」，當局會就科目的名稱諮詢大家意見。



＊初小高中推行國家安全教育框架＊



教育局星期四公布國家安全教育框架以及學校的具體措施，包括有人組織簽名、罷課和拉人

鏈等活動，嚴重或緊急情況，校方要立即報警。亦要確保老師不能發表煽動性的言論，直接、間

接或默許學生參加校外政治活動均不可接受。楊潤雄不認為指引侵犯了師生的言論自由，指言論

自由亦要合符法例規定。

國家安全教育框架將於初小至高中推行，但有意見憂慮課程對於小學生而言太深奧。楊潤雄

回應指，會先向小學生教授簡單課程，例如協助他們確立自己的國民身份，再逐步認識國家安全

法，以建立一整套國家安全的概念，令他們自覺負起維護國家安全的責任，又指國家安全屬國民

教育一部分，但強調國安教育議題並非政治宣傳。（ｈｙ）（ｚｚ）

