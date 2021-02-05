【企業盈警】合興（０００４７）料全年盈轉蝕最多９０００萬人幣

《經濟通通訊社５日專訊》合興集團（０００４７）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度虧損不多於９０００萬元人民幣，而２０１９年純利約１﹒０４億元人民幣。
該集團指，轉盈為虧主因去年受２０１９冠狀病毒大流行對內地營商環境造成不利影響，雖
然其銷售於去年下半年穩步復甦，但就使用權資產計提相應減值。
該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）
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