【企業盈喜】高陽科技（００８１８）料全年經營溢利增最多１８％

《經濟通通訊社５日專訊》高陽科技（００８１８）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度經營溢利介乎６﹒１億至６﹒８億元，比２０１９年的５﹒７８億元增最多約１７﹒６５％。

該集團指，有關溢利增長主因所持Ｃｌｏｏｐｅｎ Ｇｒｏｕｐ Ｈｏｌｄｉｎｇ

Ｌｉｍｉｔｅｄ之Ｃ系列可換股優先股權益及Ｄ系列可換股優先股權益的按公平值計入損益之金

融資產於去年公平值收益大幅增加，其部分利好因素被抵銷，包括ＣＯＶＩＤ－１９疫情及該傳

染病防控措施令支付交易處理解決方案業務去年營業額大幅下跌，受累於消費者商品及服務消費

下降導致處理的交易量大幅下滑之外，對一間附屬公司就延長授出購股權的行使期而於支付交易

處理解決方案分類確認購股權開支，以及於去年支付交易處理解決方案的小額貸款業務逾期應收

貸款結餘減值之信貸減值虧損。

該集團預期於３月公布業績。



＊Ｃｌｏｏｐｅｎ美國上市攤薄股權＊



另外，該集團指，旗下Ｃｌｏｏｐｅｎ將公開出售２０００萬股美國存託股份，相當於

４０００萬股Ｃｌｏｏｐｅｎ的Ａ類普通股，以及可由包銷商行使以購買最多３００萬股額外美

國存託股份，相當於６００萬股Ｃｌｏｏｐｅｎ的Ａ類普通股的購股權，於美國上市，每股美國

存託股份發售價預計為１３美元（１００﹒７５港元）至１５美元（１１６﹒２５港元）。緊隨

發售完成後，該集團將持有約５５６８萬股Ａ類普通股，而於Ｃｌｏｏｐｅｎ的股權將由現時約

１９﹒９１％攤薄及減少至最低１７﹒１％。該集團於Ｃｌｏｏｐｅｎ的權益將入帳為按公平值

計入其他全面收益之金融資產。（ｗｈ）

