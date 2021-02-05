【北水炒Ｄ乜】淨流入僅５８﹒７億人幣創年內新低，買騰訊沽小米

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股納指尾市倒跌，港股低開２１３點後隨即拗腰，曾倒升

１０１點，見２９４０９點全日高，其後受Ａ股向下拖累，恆指復失守１０天及２０天線。午後

甫開即跌穿上午低位，恆指曾插５３２點，見２８７７５點全日低。尾市跌幅收窄，恆指收市跌

１９３點或０﹒６６％，報２９１１３，收於２０天線（約２８９７２點）之上。

按額度計算，北水全日淨流入５８﹒７億元人民幣，減少５４﹒９％，創今年內新低。北水

淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、美團

（０３６９０）；淨賣出最多的依次是小米集團（０１８１０）、中芯國際（００９８１）、比

亞迪股份（０１２１１）。

主板成交２３９７﹒８５億元增加８﹒５％。其中港股通成交６３９﹒１億元，佔總成交

２６﹒７％。



＊北水續掃騰訊，淨買入近２７億元＊



騰訊控股跌０﹒０７％報７３５﹒５元，北水淨買入２２﹒６億元。

中海油跌０﹒１２％報８﹒４５元，北水淨買入８﹒５億元。

美團跌３﹒１９％報４０１元，北水淨買入７﹒３億元。

小米集團跌４﹒８４％報２７﹒５５元，為全日表現最差藍籌；北水淨賣出１７﹒１億元。





表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ２２﹒６０

中國海洋石油 （００８８３） ８﹒５１

美團 （０３６９０） ７﹒２６

香港交易所 （００３８８） ２﹒６３

中國移動 （００９４１） ０﹒７３



淨沽出最多港股：

小米集團 （０１８１０） －１７﹒０９

中芯國際 （００９８１） －９﹒１２

比亞迪股份 （０１２１１） －４﹒７３

中國飛鶴 （０６１８６） －２﹒６２

舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒５３

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（ｃａ）

