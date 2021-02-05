《日入而息》中港澳簽跨境理財通ＭＯＵ，快手首掛收升１﹒６倍

《今天重點》﹡跨境理財通「諒解備忘錄」簽署，深化粵港澳金融合作；跨境理財通諒解備

忘錄簽署，金管局指爭取盡快啟動；證監會表示跨境理財通ＭＯＵ將深化粵

港澳大灣區金融合作；渣打指樂見三地簽署備忘錄，正籌備相關產品及配套

﹡快手（０１０２４）去年ＧＭＶ逾３０００億元人民幣，冀利用科技創造價

值；ＭＳＣＩ將快手納入全球標準指數，３月１日起生效；快手收三百元高

上市價１﹒６倍，每手賺１８５００元

﹡港交所（００３８８）投資廣州期貨交易所７％股權，涉２﹒１億元人民幣

﹡地政總署表示山頂文輝道第９及１１號住宅地共接５標書

﹡六四非法集結案朱凱廸黃之鋒等５人將認罪，４月再訊



《即日市況》﹡賭股跑出內需股落鑊，港股升１７５點收２９２８８企穩十天線



《深滬股市》﹡晶片汽車挫滬指倒跌０﹒２％穿三千五，周升０﹒４％



《美元匯價》﹡英鎊料在非美貨幣中延續強勢；歐元最新報１﹒１０７２╱７５，日圓最新

報１０５﹒６２╱６４



《公司業績》﹡中芯國際（００９８１）去年第四季純利按年漲１﹒９倍

﹡北亞策略（０８０８０）九個月盈利１﹒２３億元升逾１３％，不派息

﹡奧傳思維（０８０９１）九個股虧損收窄至３１２萬元，不派息

﹡晨訊科技（０２０００）１月收入按年升約３３％至約７３６０萬元

﹡電訊盈科（００００８）去年轉盈為虧蝕１０﹒２億元，派末期息２３仙



《公司資訊》﹡快手（０１０２４）去年ＧＭＶ逾３０００億元人民幣，冀利用科技創造價

值；ＭＳＣＩ將快手納入全球標準指數，３月１日起生效

﹡小米（０１８１０）首款四曲瀑布屏概念手機亮相

﹡中國抗體（０３６８１）１億元售基金股份，料收益３２５７萬元

﹡米蘭站（０１１５０）附屬清盤呈請獲撤回

﹡南豐集團啟動「世界之約」計劃，推動多元化可持續生活形態

﹡騰訊音樂擬年內來港第二上市，最多集資近３８８億元

﹡偉志控股（０１３０５）執董陳緯武完成１８小時合規培訓

﹡港鐵（０００６６）新９卡列車將於２月６日清晨５時起投入服務；港鐵年

三十晚不設通宵服務，部分時段加密列車班次

﹡華潤醫藥（０３３２０）旗下華潤雙鶴兩個藥品擬中選國家藥品集中採購

﹡超智能控股（０１４０２）合資拓物聯網雲服務，持８５％股權

﹡嘉里建設（００６８３）及嘉里物流（００６３６）今停牌待刊內幕消息，

傳順豐擬購後者少數股權

﹡龍光集團（０３３８０）１月合約銷售額１６０億人幣，增逾１﹒６倍

﹡東陽光藥（０１５５８）預防靜脈血栓栓塞藥獲國家藥監局批准上市

﹡合生創展（００７５４）１月總合約銷售額按年飆升３﹒６７倍

﹡港府委任梁穎宇為港交所（００３８８）董事，馮婉眉將卸任

﹡中國創新投資（０１２１７）向心及龔青被延長限制出境，二人提出抗告

﹡小米（０１８１０）去年第四季智能手機出貨量按年升３１％，市佔率

１２％

﹡旭輝（００８８４）附屬擬透過目標公司合組合營企業

﹡中國信達（０１３５９）擬委任趙立民及李洪江擔任公司副總裁

﹡渣打（０２８８８）樂見三地簽署備忘錄，正籌備相關產品及配套

﹡祥生控股集團（０２５９９）副總裁姚筱珍即日起離任



《國企紅籌》﹡中國鐵建（０１１８６）中標８重大項目涉５００億元人民幣

﹡龍源電力（００９１６）１月完成發電量６１９萬兆瓦時，按年增

４７﹒５％

﹡內媒稱中國外運（００５９８）拒評審計風波：屬德勤內部糾紛

﹡東風集團（００４８９）１月汽車銷量按年升２２﹒３１％



《神州民企》﹡中芯國際（００９８１）營收增長仍受外部限制影響

﹡世茂集團（００８１３）１月合約銷售額按年增９６％至２００億元人民幣

﹡特步國際（０１３６８）擬購上海物業作上海運營中心，涉資４﹒６４億元

人民幣



《中國要聞》﹡統計局盛來運稱對今年中國經濟形勢不能過分樂觀

﹡監管總局表示特斯拉今起召回逾３﹒６萬輛進口車

﹡遭員工舉報縱容審計造假，德勤回應指未發現任何證據

﹡中移動、中興通訊與高通合作，加快５Ｇ定位技術落地

﹡北京表示支持部分機構企事業單位向雄安轉移

﹡北京就制止餐飲浪費規定徵意見，禁發大胃王吃播視頻

﹡國資委表示確保今年完成國企改革三年任務７０％以上

﹡上海今年將實施更加開放便利的人才政策

﹡三峽集團收購１３座光伏電站，中企首進軍西班牙市場

﹡蘇州再發３０００萬數字人幣紅包，京東提供線上消費支持

﹡房貸新規實施後，分析料內地１月信貸投放同比仍增

﹡人行１０００億逆回購利率持平，本周放水９６０億；人行加強存款管理，

存款基準利率是「壓艙石」要保留

﹡中國外交部表示堅決反對英國監管吊銷ＣＧＴＮ廣播執照

﹡拜登上任後美國艦首次穿越台海，中方斥蓄意製造緊張

﹡美國氣候特使克里：將與中國新氣候特使謝振華對話

﹡英國吊銷ＣＧＴＮ牌照同日，中國轟ＢＢＣ炮製假新聞

﹡崔天凱稱中方期待與美國在經濟增長等廣泛領域合作

﹡華夏幸福否認「暫停所有償債付款」的傳聞

﹡騰訊、Ｂ站關聯公司入股內地遊戲開發商「東極六感」

﹡連雲港野禽爆Ｈ５Ｎ８禽流感疫情，今年全國第三宗

﹡臨港發文支持總部經濟發展，最高獎勵６００萬

﹡官媒表示當局應重視德勤審計造假疑雲，不姑息手軟

﹡中方回應拜登：中美在促進全球繁榮等方面擁共同利益

﹡傳獲螞蟻集團支持的哈囉出行擬赴美ＩＰＯ，籌最多１０億美元

﹡彭博表示瑞幸咖啡在紐約申請破產保護

﹡杭州迎「搖號潮」：十萬人搶房，凍資千億元人幣

﹡中證監表示去年辦理案件７４１宗，新啟動調查３５３件；中證監批准深交

所主板和中小板合併；對德勤內部舉報安排核查，要求機構內部自查；

ＩＰＯ前１２個月入股股東均需鎖定三年；中證監規範上市公司建立內幕信

息知情人登記管理制度；推動社保、保險、銀行等中長期資金入市；責令回

購實施辦法正修改，將盡快實施

﹡銀中德安聯人壽成首家合資轉外資獨資壽險公司保監表示研自貿區銀行保險

業改革開放政策先行先試

﹡中德安聯人壽成首家合資轉外資獨資壽險公司

﹡上海表示做好春節期間外來人員留滬過年保障工作



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒６％，報１５８０２點

﹡據報台積電、聯發科等台灣代表將參加台美供應鏈對話



《其他消息》﹡李慧琼稱民建聯暫無意派員選特首

﹡教育局編制的國家安全教育指引出爐

﹡梁君彥稱將向被取消資格４名議員提出和解建議

﹡通識改革刪法治社會參與，楊潤雄稱要精簡課程：國安教育並非政治宣傳，

不認為侵犯言論自由

﹡陳沛然憂港府修訂醫生註冊條例得不償失

﹡港府建議設立鐵路署，陳帆稱可全面覆蓋項目及營運監管

﹡葉劉批港鐵壟斷，陳帆稱若有獨立路線不排除引入新營運者

﹡六四非法集結案朱凱廸黃之鋒等５人將認罪，４月再訊

﹡金管局表示１月底外匯儲備資產增加１７億美元

﹡跨境理財通「諒解備忘錄」簽署，深化粵港澳金融合作；跨境理財通諒解備

忘錄簽署，金管局指爭取盡快啟動；證監會表示跨境理財通ＭＯＵ將深化粵

港澳大灣區金融合作

﹡總商會梁兆基稱首季是最黑暗時期，失業率或升至７％

﹡傳瑞銀棄租上環李寶椿大廈全層樓面

﹡深股通額度全日用７１﹒２億元；滬股通額度全日用３９﹒６億元，陸股通

淨流入近８４億

﹡花旗助發行首筆玉蘭債，創中資行３年期融資利率新低

﹡天星銀行推出長期客戶人民幣定存年利率２﹒５厘優惠

﹡海洋公園與中大簽合作備忘錄，加強生態保育長期合作

﹡中原ＣＣＬ止跌按周回升０﹒６７％，料樓價將展升浪

﹡恆指公司表示合資格上交所科創板證券將被納入相關指數選股範圍

﹡地政總署表示山頂文輝道第９及１１號住宅地共接５標書

﹡駱惠寧中聯辦酒會致辭：香港過去一年撥亂反正

﹡律政司批有報道用字偏頗，稱依法作出上訴或覆核決定



《新冠肺炎》﹡本港新增３７宗確診個案，９宗源頭不明

﹡深圳商務豁免抵港男子確診，威爾斯醫院文員中招

﹡國家藥監局表示全力推進疫苗藥品應急審評審批

﹡上海昨日新增本地確診病例１例；上海浦東新增一處中風險地區

﹡李運強確診後擅離醫院判囚６個月，求情稱怕打針

﹡油旺２區圍封，碧街１０天內第二度遭封區；油麻地碧街完成圍封強檢，發

現１宗初步確診

﹡陳肇始稱部分區域會反覆採樣，考慮圍封全港地盤強檢

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