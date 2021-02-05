《窩輪匯智－劉嘉輝》股價水漲船高，如何用輪證買個「保險」？

《窩輪匯智》鼠年餘下最後數個交易日，港股下周四（１１日）半日市，而內地Ａ股則於下

周四開始展開假期，並將於２月１８日（大年初七）復市，港股則於２月１６日（大年初五）恢

復。港股通方面，北水南向交易將於２月９日（周二）開始暫停，直至２月１８日（大年初七）

重回香江。

臨近新年假期，北水流入量有所放緩，本周四（４日）淨流入減少至５８﹒７億元人民幣，

為今年以來最少。北水買入仍集中於騰訊（００７００）、中海油（００８８３）、美團

（０３６９０）及中移動（００９４１）等焦點股，小米（０１８１０）及中芯（００９８１）

等則分別流出１７億及９億元。

大市高位回落，投資者如持有正股，除了沽出套現之外，是否只能被動地看著股價調整呢？

其實投資者亦可主動為自己的主角（正股）請來「替身演員」，即以認沽證進行「對沖」。

舉例說，現時不少科網股創新高後回落，投資者或希望長線持有並看好其前景。該類投資者

一般不願意因市況短期波動而輕易放棄，不過，近日股市波幅擴大且去向未明朗，股價水漲船高

難免令人憂心。面對如斯情況，不妨考慮以看淡的衍生工具為手上持股買個「保險」。

市場上較活躍的看淡工具，可參考認沽證。值得留意的是，如選擇以認沽證來做「保險」，

若到期時正股股價未能調整至行使價，屆時仍處價外狀態，便會失去所有價值，到期結算時等於

零。

上述策略的主旨，是當看對方向，正股股價上升時，投資者可分享正股升幅，而認沽證可提

供一個「保險」功用，以備不時之需；反之，如正股向下調整，基於認沽證的價格上升，故可彌

補部分正股股價下跌的損失。



《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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