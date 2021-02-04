《專家之言－何志銘》港股三連升動力減弱，短線先行整固

《專家之言》港股昨日（３日）早段高開５６點後，隋即腳軟倒跌，更曾跌２８１點，恆指

一度低見過２８９６７點，幸尾市回升收復失地，曾高見２９３１２點升６３點，最終全日升５

８點或０﹒２％，收２９３０７點。國指升４２點或０﹒４％，收１１６５１點。恆生科技指數

升１４９點或１﹒５％，收１０１２５點。全日大市成交總額為２２１０﹒４２億元，主板股票

的升跌比率為２６比１９，上升股份１０５５隻，恆指成份股１５隻股份上升，下跌股份３３隻

，升跌比率為２９比６３。重磅股表現方面，友邦（０１２９９）無升跌收９７﹒７５元，中移

動（００９４１）跌０﹒１％收報４８﹒２５元，港交所（００３８８）無升跌報５２１元，匯

控（００００５）升０﹒９８％報４１﹒３５元，至於內銀方面，建行（００９３９）跌０﹒１

７％報５﹒８７元。滬、深港通南下交易錄得淨流入金額分別為５１﹒９１億及７８﹒２２億元

人民幣。

後市方面，恆指已連升三日（累漲１０２３點或３﹒６％），似乎動力減弱中，筆者個人相

信港股短線而言，需要先行整固一下才能站穩再上，目標是先能企穩１０天線（約２９２３６點

）再推。

另外提一提大家，今日（４日）公布業績的公司分別有陽光房地產基金（００４３５）、置

富產業信託（００７７８）、香港電訊－ＳＳ（０６８２３）及中芯國際（００９８１）等。市

場預期人行仍會繼續淨投放，以確保農曆新年假期前市場有足夠流動性。

《獨立評股人 何志銘》

