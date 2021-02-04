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即市新聞

04/02/2021 09:34

《專家之言－何志銘》港股三連升動力減弱，短線先行整固

　　《專家之言》港股昨日（３日）早段高開５６點後，隋即腳軟倒跌，更曾跌２８１點，恆指
一度低見過２８９６７點，幸尾市回升收復失地，曾高見２９３１２點升６３點，最終全日升５
８點或０﹒２％，收２９３０７點。國指升４２點或０﹒４％，收１１６５１點。恆生科技指數
升１４９點或１﹒５％，收１０１２５點。全日大市成交總額為２２１０﹒４２億元，主板股票
的升跌比率為２６比１９，上升股份１０５５隻，恆指成份股１５隻股份上升，下跌股份３３隻
，升跌比率為２９比６３。重磅股表現方面，友邦（０１２９９）無升跌收９７﹒７５元，中移
動（００９４１）跌０﹒１％收報４８﹒２５元，港交所（００３８８）無升跌報５２１元，匯
控（００００５）升０﹒９８％報４１﹒３５元，至於內銀方面，建行（００９３９）跌０﹒１
７％報５﹒８７元。滬、深港通南下交易錄得淨流入金額分別為５１﹒９１億及７８﹒２２億元
人民幣。
　　後市方面，恆指已連升三日（累漲１０２３點或３﹒６％），似乎動力減弱中，筆者個人相
信港股短線而言，需要先行整固一下才能站穩再上，目標是先能企穩１０天線（約２９２３６點
）再推。
　　另外提一提大家，今日（４日）公布業績的公司分別有陽光房地產基金（００４３５）、置
富產業信託（００７７８）、香港電訊－ＳＳ（０６８２３）及中芯國際（００９８１）等。市
場預期人行仍會繼續淨投放，以確保農曆新年假期前市場有足夠流動性。
《獨立評股人　何志銘》

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