《股林淘金－林家亨》神州租車（０６９９）４元沽，屬換馬好時機

《股林淘金》神州租車（００６９９）由去年３月底至１０月這大半年期間股價在低位徘徊

，交投量低，股東難以出售套現；去年１１月獲私募基金安博凱提出以每股４元收購，正好為小

股東提供套現機會。現有股東只要接受要約，要約期結束七天後支票就會寄出。



對於內地汽車租賃市場，過去一年及至現在可說是市況艱難。中國的汽車租賃市場分散，為

保持競爭力，神州租車必須加大投資，確保營運效益及技術水平領先同儕。然而，集團股價向下

、股票流動性偏低，不容易跟銀行進行借貸或向市場進行融資，上市地位已無法有效地為必要的

投資提供資金，剩下唯一選擇極有可能向股東招手要錢，在市場集資，將會進一步拖低股價。



因此，神州租車的董事會及管理層均支持安博凱的要約，亦歡迎安博凱承諾對技術和創新進

行投資，支持集團業務轉型。據悉，安博凱現持有集團２０﹒８６％股權，而最大股東聯想控股

透過不可撤回承諾售出２６﹒５５％股權，即私有化的贊成票穩操近五成。現時市場上有更多潛

力優厚的選擇，如中概電車股、生物科技股及清潔能源相關股份，是「換馬」的好時機。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並沒有持有上述股份

