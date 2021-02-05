《股林淘金－林家亨》新股熱潮港股轉強，癌症專家諾輝值吼

《股林淘金》臨近春節，估計散戶投資意欲將逐步降低，因北水買入成交額已經降至２周前

的水平，所以預計下周開始後市有機會出現成交減少趨勢。投資者適宜在今，或下周一（８日）

吼高減持，增持現金。近日不乏優質新股上市，當中，在內地獲得「中國癌症早篩第一證」的諾

輝健康（０６６０６）已經開始招股，投資者可以考慮現金認購，宜設止蝕價在８％。



諾輝健康的產品管線覆蓋中國十大高發癌種的三種：結直腸癌、胃癌、宮頸癌。在這幾方面

更有強大的技術護城河，包括擁有專門為對亞洲特定結直腸癌甲基化譜建立的龐大資料庫、中國

首個企業唯一能融合四項參數的癌症篩查演算法。同時，旗下主打的常衛清更加領先全球。作為

中國第一款也是唯一經過前瞻性大規模多中心註冊臨床試驗驗證的癌症篩查產品，其功效顯著。

對結直腸癌及進展期腺瘤的靈敏度分別達９５﹒５％及６３﹒５％，整體特異性為８７﹒１％，

而對結直腸癌的ＮＰＶ為９９﹒６％，對結直腸癌及進展期腺瘤的ＰＰＶ則合共為４６﹒２％。



２０１５年中國市場結直腸癌（ＦＯＢＴ╱ＦＩＴ產品及基因測試產品）收入達２５億人民

幣，隨著消費升級及市民健康意識增強，２０１９年已經增長了２０％至３０億人民幣，並預期

將會在２０３０年增長至１９８億人民幣。對於市場上這重要的供應商，未來升值潛能有一定的

憧憬。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

