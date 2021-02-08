《華爾街內望》疫苗接種進展樂觀，憧憬刺激方案磋商，美股收高

《經濟通通訊社８日專訊》美國企業業績向好，加上市場憧憬刺激方案磋商，而疫苗接種進

展亦樂觀，美股上周五（５日）延續漲勢收高。

道指漲９２點或０﹒３％，報３１１４８點。標指漲１５點或０﹒３９％，報３８８６點。

納指漲７８點或０﹒５７％，報１３８５６點。

上周，道指漲３﹒８９％，標指漲４﹒６５％，納指漲６﹒０１％，羅素２０００指數漲７

﹒７％，創上年６月初以來最大單周漲幅。

美國勞工部公布最新就業報告顯示，製造業和建築業就業職位減少，上年１２月的非農就業

職位降幅比預期更嚴重。

總統拜登提出的１﹒９萬億美元的援助方案取得重大進展，眾議院批准預算決議，民主黨可

在沒有共和黨支持下推動方案於未來幾周在國會通過。

個股方面，強生漲１﹒５％，公司表示已向美國衛生監管機構申請單劑新冠肺炎疫苗的緊急

使用授權。

遊戲驛站勁升１９﹒２％，線上券商Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ解除對該股的交易限制。

Ｃｌｏｖｅｒ Ｈｅａｌｔｈ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ漲５﹒７％，公司表示將配合美國證券

交易委員會要求，當局正調查沽空機構Ｈｉｎｄｅｎｂｕｒｇ Ｒｅｓｅａｒｃｈ的報告。

指標十年期國債升２﹒６個基點，報１﹒１６５２％，曾一度高見１﹒１８８％，創上年

３月中以來最高。（ａｌ）

