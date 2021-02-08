《牛熊志選－陳其志》資金部署聯想認購證

《牛熊志選》恆指過去一周展開技術反彈，重返５天及２０天兩條平均線之上整固，短線料

較大機會維持在２８５００點至２９５００點之間反覆，策略上以候低吸納為主。恆指牛熊證資

金流情況，截至上周四（４日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約８８１﹒０萬港元資金淨

流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約１﹒０８億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡

倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２８５００點至２８７９９點之間

，累計相當約１２３３張期指合約；熊證街貨主要在收回價３００００點至３０２９９點之間累

計了相當約１１６２張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降２﹒７個波幅點至２０﹒７％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

２﹒４個波幅點至２１﹒８％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒６個波幅點至３３﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

４２﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至４０﹒１％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至３４﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升３﹒４個波幅點至４１﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至

２４﹒７％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒８個波幅點至３４﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒９個波幅點至２４﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降１﹒５個波幅點至２３﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至

２５﹒２％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，聯想（００９９２）的相關認購證及牛證合共錄

得約９０９５﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活

躍的聯想認購證為行使價約８元至１０元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒１倍至３﹒６倍

；另外，小米（０１８１０）相關認購證及牛證期內錄得約７６７７﹒０萬元資金淨流入部署，

資金留意行使價３１元至３６元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒９倍至６﹒２倍

；牛證方面，資金留意收回價２２元至２４元之間的較貼價條款，收回距離約７﹒０％至

１７﹒４％，槓桿約５﹒０倍至１０﹒５倍。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約５４７６﹒０萬元資金淨流

入部署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約５９５元元附近的中期價外條款，實際

槓桿約７﹒１倍；熊證方面，資金主要留意收回價７８０元至８４０元附近的條款，收回距離約

６﹒２％至１４﹒２％，槓桿約６﹒６倍至１４﹒４倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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