《一周攻略－周進略》逼空行動所及，市場效率料降

《一周攻略》經過極為誇張的一輪走勢，傳媒廣泛報道，美股散戶突襲對沖基金空軍的行動

，似乎已告一段落。從來悶聲發大財，如此在網絡上呼朋喚友，鋪天蓋地的大肆宣傳，加速了整

個行動的生成，也加速了其破滅。事實上，沒有網絡上的廣泛集結，一開始便沒有如此具針對性

的走勢，但同樣地，太高調的行動，逼使本來可能與其有共生關係的交易平台，也因為股價太大

波幅，以致有可能導致交收有困難，面對的風險不能正常承受，只好臨時更改遊戲規則，小則是

正常不過的提高保證金，大則是乾脆限制某個方向的買賣行動。如此一來，本來火乘風勢，也同

樣風乘火勢的，如今突然失去了關鍵的助燃氧氣，自然燒不起來。



＊時間一長，突擊失效＊



當然，過程中，大家亦應早有心理準備，此類突擊，可一不可再，因為永遠只能殺個措手不

及，當日子愈拖愈長，對手已經早有防備，要清倉減倉，大可以陸續進行的話，便失去意義。

同樣有趣的是，如此高調的行動，最終可能真正受惠者，未必是外界以為的散戶，反而是當

趨勢形成後，快速加入，令人以為是散戶一員的其他對沖基金或所謂大戶，如此一來，不知道是

否成語說的，黑狗得食，白狗當災，抑或其實天下烏鴉一樣黑，關鍵只是大家只願意見到其想見

的模樣而已。問題是，這亦是大家應有心理準備出現的。可不是嗎？當你期望號召所謂散戶入場

加入，若然有利可圖，自然不乏其他未必是散戶的加入，根本無法分辨，而當時甚至是行動所歡

迎的，因為推波助瀾的效果，是其利益結合所在。



＊順思路復找出路，轉戰白銀或其他＊



另一有趣的現象，是隨著趨勢形成，大家順著思路，已經不會拘泥於原本那幾支個股，反而

是陸續擴散開去，有的轉攻白銀，有的轉而發掘其他股份新對象，不一而足，絕不會只停留在少

數股份，因為大家都知道，擺明車馬是沒有基本面的股份，甚少可以真的把握機會，轉危為機。

固然，少數可以趁市旺大舉集資，勉強幫其生存多一陣子，但多數依然故我，沒有真正的盈利或

現金流改善，等待破產的細價股，最終仍是沽空者再臨的對象。

無論如何，經此一役，急升的股價波動率已重回較為正常的水平，但長遠而言，投資者將更

有戒心，尤其傳統分析為本，但行動以長短倉並行的對沖基金，若要再沽空任何股份，一定會較

以往保守，萬一發現沽空比例比較高，未必會一面倒。如此一來，將有利於上述企業的股價久延

殘喘。顯然，股價發現的機制和效率，將較以往為差。



＊央行救市恐種惡果，預期持有資產必贏＊



同樣重要的是，大家發現美聯儲作為央行，多年來所謂救市行動，種下的果，是資金一直追

逐資產，無休止，最終令投資者興起了有資產便贏的預期，本身亦有賺錢經驗作為參考，理性預

期不會輕易改變，冒險甚至是過度冒險的行動，將如上述行動般時有發生，投資者要有心理準備

，組合的波動率會較長期平均為高。

美股如是，港股亦如是，環球同此涼熱。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》

（本欄逢周一刊出）

