《套期保值－蕭猷華》春節假期後恒指料突破３００００點

《套期保值》港股上星期重拾升軌，恆生指數全周累升１００４點，收報２９２８８點。春

節臨近，港股缺少「北水」加持，加上Ａ股２月１１至１７日休市。故此，筆者預期本周港股向

上動力減弱，不過春節假期後，恆生指數料可從上３００００點。本周，投資者要留意外圍市場

發展，包括美國經濟援助方案、接種疫苗進展等。

美國眾議院通過總統拜登的１﹒９萬億美元經濟援助計劃，不過美國共和黨提出了一項只有

６０００億美元的援助計劃，只有民主黨倡議規模的三分一，事關美國新冠疫情已經造成嚴重打

擊，超過４５萬人病亡、數千萬人失業。故此，股市正在期望國會能迅速通過民主黨較大規模的

刺激經濟方案，筆者認為民主黨既然已控制參、眾兩院，所以通過較大的經濟援助方案機會極大

。



＊春節期間習近平與拜登或通話＊



另一方面，美國接種新冠疫苗人數已超過總感染人數，大約有３０００萬人已接種疫苗，以

美國現在接種疫苗的速度，平均每日超過一百萬人，預期今年４月，美國已有超過１億人口接種

，佔全國３﹒３億人口約三分一，儘管距離目標，七成人口接種，還有一段距離，不過拜登政府

的抗疫措施到位，筆者料美國感染人數將會顯著下降。

筆者預期農曆新年假期後，「北水」繼續流入港股，加上企業公布業績高峰期，料２０２０

下半年較上半年業績顯著改善。與此同時，筆者預期美國總統拜登與國家主席習近平，在春節期

間通話機會「極大」，為市場帶來「新中美關係」的憧憬。故此，料恆生指數在假期後將突破

３００００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

