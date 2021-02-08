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即市新聞

08/02/2021 09:05

《專家之言－葉尚志》快手首掛表現亮麗，騰訊相關股惹關注

　　《專家之言》港股上周五（５日）繼續反覆震動的行情，雖然春節長假期正逐步逼近，但是
新股凍資王快手（０１０２４）首掛表現超預期，情況對於市場氣氛可以起到保溫作用。恆指漲
了有接近１８０點，仍企２９０００點關口以上來收盤。然而，隨著港股通即將於周二開始暫停
，在缺乏北水的支持承托下，估計港股仍有反覆回整的傾向，短線而言，個股分化行情將更加突
顯。

＊快手市值已達互聯網科技股龍頭級別＊

　　恆指表現反覆震動，在盤中曾一度上升３８２點高見２９４９６點，但是美團－Ｗ（０３６
９０）再度創出新高後出現回吐壓力，中芯國際（００９８１）在業績公布後亦大跌逾一成，都
是拖累影響盤面表現的原因。然而，個別股份仍有突出表現，其中，騰訊（００７００）相關股
以及澳門博彩股，都是漲幅居前的。恆指收盤報２９２８９點，上升１７５點或０﹒６％。國指
收盤報１１５６１點，下跌２點或０﹒０１％。另外，港股主板成交金額有２３９３億多元，而
沽空金額有２８４﹒７億元，沽空比例１１﹒９％。至於升跌股數比例是９９１：９５４，日內
漲幅超過１３％的股票有４７隻，而日內跌幅超過１０％的股票有３３隻。
　　新股凍資王快手（０１０２４）首掛上市，盤中最高曾見３４５元，較招股價１１５元高出
有兩倍。以收盤價３００元來算，快手的市值已達到了有１﹒２３萬億元，達到了互聯網科技股
龍頭的級別。而騰訊（００７００）是快手的股東，快手的亮麗表現也引起到市場對騰訊相關股
的關注，其中，剛合了股的恆騰網絡（００１３６）漲了有２１﹒６％，而剛獲得騰訊增持的百
奧家庭互動（０２１００），也漲了有１６﹒４％。另一方面，第一批由國藥集團生產的１０萬
劑新冠疫苗，已運抵澳門並將於春節前後安排接種，消息刺激澳門博彩股集體炒上，其中，銀河
娛樂（０００２７）漲了６﹒２９％，澳博控股（００８８０）漲了７﹒８７％。

＊汽車股和光伏股把握機會逐步吸納＊

　　至於前期熱點板塊如汽車股和光伏股，則繼續出現漲後整理的行情走勢，但可以維持正面態
度看法，建議可以保持關注並且把握逐步吸納的機會，比亞迪股份（０１２１１）、信義光能（
００９６８）、保利協鑫（０３８００）以及福萊特玻璃（０６８６５），可以是重點關注的名
單。另外，一些公布了業績的股份，有出現回吐壓力的情況，其中，中芯國際（００９８１）的
回壓來得相對明顯，在周五跌了有１０﹒６％連跌了第三周，市場對於受美國制裁以及資本投入
下降表示關注。《第一上海首席策略師　葉尚志》

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