《盤後部署》港股短線再跌穿２９２００機會不大，即市波幅好炒

《經濟通通訊社８日專訊》美股上周五（５日）造好，帶動亞洲股市氣氛，港股高開３４０

點，濠賭、藥股及科技股一同發力下，恆指一度升４１７點至２９７０６點，但隨即後勁不繼。

午後匯控（００００５）、平保（０２３１８）回吐拖累，大市氣氛，最終恆指收報２９３１９

，僅升３０點或升０﹒１１％，主板成交１８５８﹒０２億元跌近２３％。國企指數報

１１５６０，跌１點。恆生科技指數報９７５６，跌３８點或跌０﹒３９％。

內地股市造好，上證綜合指數報３５３２，升３６點或升１﹒０３％，成交３５９１﹒８７

億元人民幣。深證成份指數報１５２６９，升２６２點或升１﹒７５％，成交４４７０﹒０９億

元人民幣。



＊耶倫背書拜登刺激計劃，稱足夠工具應對通脹＊



美國新任財政部長耶倫早前接受媒體採訪時表示，目前美國勞動力陷入停滯，如果不迅速推

出１﹒９萬億美元的經濟刺激計劃，美國可能需要幾年時間才可擺脫這個困境。耶倫強調，如果

不通過法案的風險，會讓工人和社區受到疫情重創，並損害經濟，而且她也斥駁了經濟法案太大

會造成通脹的言論，並聲稱自己研究通脹已經多年，如果真是出現那種情況，美國亦有足夠工具

加以應對。

至於哪一種人可以獲得政府現金支持呢？耶倫則表示，年收入６萬美元以下的美國工人應該

獲得是次的刺激支票，她認為陷入困境的中產家庭是最需要幫助的，但具體詳細還需要確定。她

又指，總統拜登是願意和國會議員合作，來界定甚麼是「公平」，皆因他也不想看到那些年收入

３０萬美元的人也收到這些款項。



＊港股進入平台期整固，等待牛年來臨才會起飛＊



港股今日高開高走後升幅大幅收窄，並於２９３００關口徘徊，反映三萬點關口仍有不少沽

壓力，雖然１４天ＲＳＩ目前於５０範圍，然ＭＡＣＤ跌幅口開始逐步收窄，但港股十天線開始

與二十天線糾纏，反映大市開始進入整固平台期，主要炒上落波幅，像過去一個月的單邊市情況

比較會少出現，投資者如看好中長線仍可以於此時買貨，見前仍算便宜；而短線投資者仍建議

「即日鮮」策略為主，例如今日高走逾４００點近２９７００點，反手開淡值博率相當高。短期

內大市料於２９２００至２９８００上落為主，由於上周四（４日）上下波幅達６２４點，但僅

收跌１９３點，形成了「牛熊雙殺」局面，短期內恆指再跌穿２９２００機會不大，投資者可於

此區間小注炒波幅，相信有不錯收益。（ｕｌ）

