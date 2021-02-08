【全球放水】拜登：料上調最低時薪建議不會納入新救助方案

《經濟通通訊社８日專訊》美國總統拜登上周五（５日）接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時

指，預計將最低時薪提高至１５美元的建議，不會納入在１﹒９萬億美元新一輪救助方案中。拜

登透露準備單獨商討提高最低工資的問題，而上調措施將分階段實施。

拜登上周五亦在白宮會見包括眾議院議長佩洛西在內的民主黨人，強調以目前的速度計，美

國需要十年時間才會恢復充分就業，並重申國會議員需要就１﹒９萬億美元新救助方案採取行動

。他亦還敦促議員們避免達成規模極小，無法滿足人民迫切需求的刺激方案。

無黨派獨立議員、參議院預算委員會主席桑德斯最新表明，反對降低全民派錢機制下獲得

１４００美元的收入門檻，因為涉及預算確認機制的限制，而有關機制具有相當的認受性。

上周有傳民主黨可能同意將相關收入門檻降至個人收入５萬美元，民主黨參議員曼欽解釋如

果將相關收入門檻維持在上次派錢時，個人收入７﹒５萬美元或家庭收入１５萬美元水平，只會

讓紓困撥款落入疫情期間有收入，無須救助的家庭。

不過美國國會眾議院上周五通過以２１９對２０９票，批准參議院轉交的經修訂預算計劃藍

皮書，意味國會本周將着手草擬１﹒９萬億美元新紓困方案，並只需要簡單多數就可以通過方案

。



＊耶倫：方案通過下明年才可恢復充分就業＊



財長耶倫亦認同上述水平，更強調年收入６萬美元的民眾應該獲派錢，因為陷入困境的中產

階級家庭的確需要幫助。

耶倫出席由黑人商會舉辦的研討會時亦指，疫情帶來的經濟衝擊對有色人種的打擊更嚴重，

影響更長遠，而有數據顯示疫情下非裔美國人是最早失業的群組，亦是最後一批重投就業市場的

人。

她重申如果國會批准１﹒９萬億美元方案，美國明年將會恢復充分就業，否則失業問題將持

續多年，並可能要到２０２５年才能恢復。

被問及過度刺激經濟及引發通脹的風險時，她回應指這些都是必須考慮的風險，華府已花了

很多年研究通貨膨脹，如果那種風險化為現實，華府有很好的工具應對。



＊ＩＭＦ：方案通過可避免新破產及失業潮＊



國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃上周五亦警告，如果疫情危機結束前不維持

財政支持，美國可能出現新一波破產及失業潮，而美國有採取進一步行動的空間，為全球經濟提

供積極的溢出效應，重申支持１﹒９萬億美元方案聚焦疫苗接種、醫療保健、支持失業人士、向

地方政府提供援助。

不過格奧爾基耶娃強調風險依然存在，特別是如果援助措施維持時間不夠長。她亦理解前財

長薩默斯對經濟可能過熱的擔憂，但相信新財長耶倫將密切關注有關風險。（ａｌ）

