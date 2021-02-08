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08/02/2021 09:42

【全球放水】拜登：料上調最低時薪建議不會納入新救助方案

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國總統拜登上周五（５日）接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時
指，預計將最低時薪提高至１５美元的建議，不會納入在１﹒９萬億美元新一輪救助方案中。拜
登透露準備單獨商討提高最低工資的問題，而上調措施將分階段實施。
　　拜登上周五亦在白宮會見包括眾議院議長佩洛西在內的民主黨人，強調以目前的速度計，美
國需要十年時間才會恢復充分就業，並重申國會議員需要就１﹒９萬億美元新救助方案採取行動
。他亦還敦促議員們避免達成規模極小，無法滿足人民迫切需求的刺激方案。
　　無黨派獨立議員、參議院預算委員會主席桑德斯最新表明，反對降低全民派錢機制下獲得
１４００美元的收入門檻，因為涉及預算確認機制的限制，而有關機制具有相當的認受性。
　　上周有傳民主黨可能同意將相關收入門檻降至個人收入５萬美元，民主黨參議員曼欽解釋如
果將相關收入門檻維持在上次派錢時，個人收入７﹒５萬美元或家庭收入１５萬美元水平，只會
讓紓困撥款落入疫情期間有收入，無須救助的家庭。
　　不過美國國會眾議院上周五通過以２１９對２０９票，批准參議院轉交的經修訂預算計劃藍
皮書，意味國會本周將着手草擬１﹒９萬億美元新紓困方案，並只需要簡單多數就可以通過方案


＊耶倫：方案通過下明年才可恢復充分就業＊

　　財長耶倫亦認同上述水平，更強調年收入６萬美元的民眾應該獲派錢，因為陷入困境的中產
階級家庭的確需要幫助。
　　耶倫出席由黑人商會舉辦的研討會時亦指，疫情帶來的經濟衝擊對有色人種的打擊更嚴重，
影響更長遠，而有數據顯示疫情下非裔美國人是最早失業的群組，亦是最後一批重投就業市場的
人。
　　她重申如果國會批准１﹒９萬億美元方案，美國明年將會恢復充分就業，否則失業問題將持
續多年，並可能要到２０２５年才能恢復。
　　被問及過度刺激經濟及引發通脹的風險時，她回應指這些都是必須考慮的風險，華府已花了
很多年研究通貨膨脹，如果那種風險化為現實，華府有很好的工具應對。

＊ＩＭＦ：方案通過可避免新破產及失業潮＊

　　國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃上周五亦警告，如果疫情危機結束前不維持
財政支持，美國可能出現新一波破產及失業潮，而美國有採取進一步行動的空間，為全球經濟提
供積極的溢出效應，重申支持１﹒９萬億美元方案聚焦疫苗接種、醫療保健、支持失業人士、向
地方政府提供援助。
　　不過格奧爾基耶娃強調風險依然存在，特別是如果援助措施維持時間不夠長。她亦理解前財
長薩默斯對經濟可能過熱的擔憂，但相信新財長耶倫將密切關注有關風險。（ａｌ）

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