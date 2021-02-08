【大國博弈】傳英國將調查涉向中國轉讓軍事技術研究逾兩百學者

《經濟通通訊社８日專訊》據英國《泰晤士報》引述消息人士報道指，英國準備向當地大學

逾２００名學者發送執行通知，調查涉嫌將飛機、飛彈設計、網絡武器等先進軍事技術研究轉讓

予中國的人士。

消息指一經發現有違反２００８年出口管制令，該些人士可能面臨最高十年監禁，而英國政

府發言重申，軍事用品出口商和部分軍事技術轉讓需獲得許可證。（ａｌ）

