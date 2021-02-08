《窩輪豪情－梁業豪》科技股沽盤限制大市的再升空間

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為非必需性消費

業、資訊科技業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票

現為華住集團（０１１７９）、銀河娛樂（０００２７）與海底撈（０６８６２），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股

票，則宜首選華住集團、銀河娛樂與金沙中國（０１９２８）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費業、醫療保健業與能源業。

此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為小米（０１８１０）、中

銀香港（０２３８８）與中華煤氣（００００３），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的

參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選小米、恆地

（０００１２）與中芯國際（００９８１）。

現貨市場開市時，依美指期貨所處水平計算，恆指的即市初步阻力位為２９５７５。一如筆

者開市前於「投資影片分析」內所預測，藍籌股買盤為大市提供上升動力的同時，科技股沽盤會

限制大市的再升空間。其實，大家只要細心分析上周五（５日）指數期貨未平倉合約數量的變化

，亦可依筆者一樣，作出上述準確的預測。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

