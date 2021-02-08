《談國論企－黎偉成》中國須強化經科軍挺政反制美壓

《談國論企》中國今後很有需要更為積極強化經濟、科技和軍事等方面的建設和素質，作為

不斷加強政治外交力量，以抗衡甚至反制美國一波又一波的不同形式的圍堵、壓制、打擊甚至封

殺。此因美國對華政策在換了新總統後稍見合理，拜登把中國視作為「美國最嚴峻的競爭對手」

，強調只能「在符合美國利益的領域」合作，非中方力求的互惠互利，反華程度只是未如特朗普

攬炒般之惡劣，故中國須自強抗美國長期惡壓。



＊拜登對華政策仍然是要輸打贏要＊



我之要強烈指出中國須更力自強以力抗反制美國惡壓，乃因美國民主、共和兩大黨歷來就是

反華甚至反共，只是在不同時期有明地或暗裡和程度上有所不同。先談（甲）美國對華之策，因

拜登在２０２１年１月２０日就任美國第４６屆總統當日，迅即簽署１７項行政指令和這之後所

制定的政策，基本上處理防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９疫情、擬定１﹒９萬億美元支援經濟等

美國內政問題，故他在２月４日在副總統哈理斯和國務卿布林肯，在美國國務院向外交官發表其

上任以來第一份重要外交政策演說，也就特別惹人注目。

廣為關注的當然拜登對華政策，重點有（Ｉ）他形容中國是美國「最嚴峻的競爭對手」，和

挑戰美國的「繁榮、安全和民主價值觀」。中國推行改革開放逾四十年，確取得非凡的成就，特

別是最近兩個年代，經濟穩中有進的發展，至今已成為全球第二大經濟體系，在美國人眼中是「

最嚴崚的競爭對手」，是難以阻止有此想。

但中國的崛起，是否因此而「挑戰」美國的繁榮、安全，卻是見仁見智之事。因為任何經濟

系統的發展和成功，是不會對其他經濟體系造成惡性的威脅，互惠互利的合作，齊步發展、共享

繁榮，是中國國家領導人歷來強調政策的精神和原則，但美國政壇中人普遍不樂意見到中國由一

貫的自力更生到現今的自主創新有重大成果，才認為繁榮受到「挑戰」，而「安全」同樣受到「

挑戰」，可視為美國唯我獨尊多年的霸道思維。

更霸道者，為美國人因繁榮、安全受到「挑戰」，又居然硬說什麼「民主價值觀」也受到挑

戰。中國是有中國特色的社會主義國家，而美國是民主國家，政治體制不同，是國際社會的民主

容許和可以共存的。

為甚麼美國不更好地發展其本國經濟，把現時已是遠遠超前於包括中國在內的世界的優勢，

進一步擴大和鞏固，反而聲聲說中國事事「挑戰」？是美國之「不濟」，還是中國現況與前景令

美國人眼紅？

至於（ＩＩ）拜登說甚麼：中國「經濟霸凌」、「攻擊人權、知識產權及全球治理」，同樣

是僅有「指控」，並無實際的根據或事例。特朗普單邊主義對華所掀的貿戰，是先加徵中國輸美

商品關稅始作兩國經貿「磋商」，誰對誰「經濟霸凌」？

和在「攻擊人權、知識產權及全球治理」，無論是特朗普還是拜登，言之無例，想了就係，

都是如出一轍的美帝國霸權主義。



＊中國特別要軍力強大保話語權＊



由是拜登表示：「美國將就這些「咄咄逼人的行為」與中國正面交峰」，並不出奇，更不可

對此言掉以輕心。中國在遇上千萬年難遇的特朗普霸王式的橫衝直撞攬炒，而美國政壇反共反華

者大不乏人，包括拜登政府中的美國國家安全委員會印太協調員坎貝爾為首的「強硬派」，故中

國對美的政策和相關措施，宜緊不宜鬆，看清始定。

令我感到發笑的，是（ＩＩＩ）拜登所指的多個方面要「與中國正面交鋒」，又要「在符合

美國利益的領域，亦準備與中國展開合作」，即要佔盡便宜。

綜合而言，為拜登對華之策即使寥寥數語，美國還是繼續輸打贏要的惡思劣策，對待特別是

中國的對外關係，中國對美政策當要小心而為之。

當然要談（乙）中國對應美國之策。我建議，中國對美的政策可以從兩個主要方面定位，最

重要的是（一）堅持自力更生、自強不息、自主創新的精神，進一步強化本國的國力和素質：（

１）經濟持續穩中有進發展，而這當然需要（２）有科技的支持，不僅創新，更要在關鍵領域的

設備、生產原配軟件的研發和應用取得突破和充分保障，並（３）加強、提升國防軍事實力，保

家衛國，和在外交事務上更有話語權。美、英等帝國從來就是炮艦政策以謀強搶魯奪世界各國各

地的資源！

和（二）中國在國際事務上強化合作和多邊主義。德國總理默克爾已表不會在所有問題與拜

登意見一致，而近有法國總統馬克龍強調「即使歐盟與美國共享相似的價值觀，也不應船美國聯

合對抗中國，否則極有可能引發衝突，結果適得其反」，連拜登強調的同盟稱作「美國最大的財

富」，對華的政策都是理性和合理，拜登應該好好檢討，避免重蹈特朗普自我分裂的惡果。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

