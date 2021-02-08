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即市新聞

08/02/2021 12:33

《外匯達仁－盧楚仁》歐元弱英鎊強，形勢漸明朗

　　《外匯達仁》在匯市交易的歐洲貨幣當中，主要以歐元、英鎊和瑞士法郎為主。今年開局至
今，歐元表現較差，英鎊表現則較為理想。在執筆時，歐元兌美元下跌２﹒１６％，瑞士法郎兌
美元下跌１﹒６４％，英鎊兌美元則上升０﹒７％，英鎊表現明顯優於其他歐洲貨幣。
　
　　雖然英國最終有驚無險可以有協議下脫歐，但相信對英國金融業有絕對負面影響，繼而也影
響英國經濟。而英鎊表現硬淨，相信是源自交易員因預期未來有大量資金因移民問題湧往英國，
故此在資金流支持下，英鎊匯價才可以持續高企。就如香港經濟如此不濟，但在北水資金大量南
下，港股才可以如此和經濟背馳而牛氣沖天。
　
　　在１月中，美銀發表報告指因移民可能有高達３６０億美元流入英國，英國內政部的研究亦
顯示，未來五年會可能有高達３２萬人申請移民英國。故在上述報告公布後，英鎊匯價便持續高
企。在上周四（４日），英倫銀行表示要求各銀行要為可能出現的負利率作好準備，但同時亦表
示至少要需要六個月時間做準備，消息令當時英鎊即時出現大幅反彈。
　
　　而交易員的觀點亦認為，英國在接種疫苗方面，比起歐洲其他國家順利得多，長者感染率亦
開始下降，所以預期英國經濟有機會比歐洲其他國家較快復甦。在技術層面上，英鎊兌美元上位
１﹒３７６１有阻力，若突破便有機會到１﹒３９６４才有阻力。另外，以目前歐元弱英鎊強的
形勢來看，歐元兌英鎊的交叉盤短線有機會向下挑戰０﹒８６７０支持位，若失守便有機會下試
０﹒８３００水平。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》

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