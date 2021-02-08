《午市前瞻》農曆新年假前資金減少，市況飄忽料二萬九至三萬上落

《經濟通通訊社８日專訊》上周五（５日）美股造好，市場憧憬刺激方案有進展，納指及標

指續創新高，亞洲股市隨美市大幅高開，港股今早高開３４０點，報２９６２９，醫藥股及濠賭

股造好，加上騰訊（００７００）及美團（０３６９０）走高，港股甫開市便飆４１７點，見半

日高２９７０６。惟部分手機股及內需股下行，恆指升幅受限，一度僅升１３４點報２９４２２

，最終半日收報２９４８０，升１９２點或升０﹒６６％，十天線（２９０８５）跌穿廿天線

（２９１２２），主板成交１０８３﹒７０億元。國指報１１６３６，升７５點或升０﹒６５％

。科指報９８１２，升１６點或升０﹒１７％。

內地兩市齊揚，上證綜指報３５３３，升３７點或升１﹒０６％，成交２３３７﹒５６億元

人民幣。深證成指報１５２５８，升２５１點或升１﹒６７％，成交２９１５﹒１６億元人民幣

。

重磅股普漲，友邦（０１２９９）升０﹒７％，報１００﹒７元，暫連升３日，累計升幅

３﹒０２％。港交所（００３８８）揚１﹒２６％，報５２３﹒５元，暫連升２日，累計升幅

２﹒４５％。建行（００９３９）漲１﹒１８％，報６﹒０１元。惟匯控（００００５）軟

０﹒６％，報４１﹒４５元。

重點藍籌方面，疫苗上周抵達澳門，濠賭股續有炒作，銀娛（０００２７）半日揚

４﹒３５％，報６９﹒６元，為表現最佳恆指成分股；蒙牛（０２３１９）軟１﹒３５％，報

４７﹒６５元，為表現最差藍籌。



＊無懼反壟斷指南，騰訊續漲近１％＊



國務院反壟斷委員會發布指南，針對「二選一」、「大數據殺熟」等問題做出專門規定，明

確判斷標準。但科網龍頭仍普揚。國泰君安料騰訊（００７００）業務受影響較少，其與抖音訴

訟另獲法院受理，半日漲升０﹒８２％，報７３９元；京東集團（０９６１８）旗下京東ＡＰＰ

參與北京數字人民幣紅包活動，半日升１﹒１４％，報３７３﹒８元；花旗將美團

（０３６９０）目標價由３３６元上調４７﹒３％至４９５元，半日揚１﹒５４％，報

４０７﹒６元；上周捱沽的小米（０１８１０）止跌反彈０﹒７４％，報２７﹒４元；惟阿里巴

巴（０９９８８）軟０﹒１６％，報２５７﹒６元。

半新股快手（０１０２４）續為市場焦點，即使將獲ＭＳＣＩ納入全球標準指數，半日仍回

吐３﹒２７％，報２９０﹒２元，仍較招股價１１５元高出１５２﹒３％。該股一手１００股，

ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺１７５２０元。另一半新股健倍苗苗

（０２１６１）上市翌日有追捧，半日飆升２１﹒７６％，報２﹒６３元，暫較招股價１﹒２元

高出１１９﹒１％。該股一手２０００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳

面賺２８６０元。



＊潘?珊：快手２８０元以下可撈，年內重返３５０元＊



港股尚有三個交易日便放農曆新年假，北水流入量大減。香港股票分析師協會副主席潘鐵珊

對《經濟通通訊社》表示，預期到農曆新年前北水流入會減少，而市況將較為飄忽，預期恆指短

線於２９５００點位置上落，上下波幅５００點。他認為，派息佳、高增長、有實力的股份，投

資者仍可持有過年。

快手上市翌日，高開後回吐最多近６％，潘?珊認為該股２８０元以下可吸納作長線投資，

年內目標為３５０元以上。

香港政府將爭取於過年後為市民接種疫苗，本地地產股有追捧。他表示過年後舊經濟股造好

屬正常，他推薦嘉華國際（００１７３），內地與香港投資比例平均，目標上望４﹒３元；新地

（０００１６）售樓情況較同業佳，估值具吸引力，上望１２８元。（ｎｓ、ｐｌ）

