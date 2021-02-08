【北水炒Ｄ乜】淨流入１２０﹒７億人幣升逾２８％，買騰訊沽中芯

《經濟通通訊社８日專訊》港股今日衝高後回軟，高開３４０點報２９６２９點，一度升４
１７點報２９７０６點，最低報２９２９３點，最終收２９３１９點，升３０點或０﹒１１％。
按額度計算，北水全日淨流入１２０﹒７億元人民幣，增加２８﹒３％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊（００７００）、中海油（００８８３）、小米（０１８１０）；淨賣出最多的
依次是中芯（００９８１）、思摩爾（０６９６９）、舜宇光學（０２３８２）。
主板成交１８５８﹒０２億元減少２２﹒４％。其中港股通成交５４６﹒３億元，佔總成交
２９﹒４％。
＊大行唱淡中芯，北水淨沽出４﹒４億元＊
騰訊繼續成為北水熱買股份，淨買入２４﹒８億元，股價全日收升０﹒４８％報７３６﹒５
元。國泰君安報告預期，騰訊主要業務受《反壟斷指南》影響有限，故維持「買入」投資評級，
目標價為７８６元。
市場憧憬全球疫情退卻，經濟復甦油需增加，油價因而上升，中海油全日漲０﹒８２％報８
﹒５９元，北水淨買入１１﹒４億元。
中芯國際全日跌３﹒２８％報２３﹒６元，北水淨賣出４﹒４億元。花旗發表研究報告表示
，預計中芯今年將錄得經營虧損，面對美國政府的限制，公司指引顯示距離營運層面的盈虧平衡
還很遠。該行將其Ｈ股目標價由２０﹒３元下調２８﹒０８％至１４﹒６元，維持「沽售」評級
。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ２４﹒７８
中國海洋石油 （００８８３） １１﹒３６
小米集團 （０１８１０） ４﹒５９
香港交易所 （００３８８） ３﹒８６
銀河娛樂 （０００２７） ２﹒５９
淨沽出最多港股：
中芯國際 （００９８１） －４﹒４４
思摩爾國際 （０６９６９） －３﹒１１
舜宇光學科技 （０２３８２） －１﹒８４
保利協鑫能源 （０３８００） －０﹒７９
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（ｅｃ）
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