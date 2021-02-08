《美元走勢－羅明立》留意美匯在頸線９１附近的表現

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０５﹒５４ １０５﹒３４ １０５﹒５０

歐元╱美元 １﹒２０５３ １﹒２０３０ １﹒２０３４

英鎊╱美元 １﹒３７４１ １﹒３７２３ １﹒３７３３

美元╱瑞郎 ０﹒９００６ ０﹒８９８８ ０﹒９００１

美元╱港元 ７﹒７５３２ ７﹒７５２０ ７﹒７５２６

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美國上周五（５日）公布１月就業數據，非農職位增加了４﹒９萬份，大幅低

過預期；１２月份的職位流失數字亦進一步向上增加至負２２﹒７萬份。不過，失業率及時薪增

長都好過預期，支持股市繼續向好。美匯指數則由９１﹒６０顯著回落至９１邊緣，市場缺乏進

一步推高美匯的動力，加上美匯及非美貨幣開始接近１００天移動平均線，技術性調整主導即市

行情，大市或進行整固階段，留意美匯在頸線９１附近的表現。

英鎊受到央行未有釋出負利率的傾向，加上疫苗接種情況較理想，有助經濟重啟，支持英鎊

重上１﹒３７。歐元跌至１００天線的１﹒１９６０附近有承接，上周五反彈上１﹒２０５０，

此水平及１﹒２１為即市阻力，估計需先行整固。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２０６０ １﹒１９６０ １﹒２１１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

