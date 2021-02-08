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即市新聞

08/02/2021 15:43

《美元走勢－羅明立》留意美匯在頸線９１附近的表現

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒５４　　　１０５﹒３４　　　１０５﹒５０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０５３　　　１﹒２０３０　　　１﹒２０３４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７４１　　　１﹒３７２３　　　１﹒３７３３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９００６　　　０﹒８９８８　　　０﹒９００１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３２　　　７﹒７５２０　　　７﹒７５２６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周五（５日）公布１月就業數據，非農職位增加了４﹒９萬份，大幅低
過預期；１２月份的職位流失數字亦進一步向上增加至負２２﹒７萬份。不過，失業率及時薪增
長都好過預期，支持股市繼續向好。美匯指數則由９１﹒６０顯著回落至９１邊緣，市場缺乏進
一步推高美匯的動力，加上美匯及非美貨幣開始接近１００天移動平均線，技術性調整主導即市
行情，大市或進行整固階段，留意美匯在頸線９１附近的表現。
　　英鎊受到央行未有釋出負利率的傾向，加上疫苗接種情況較理想，有助經濟重啟，支持英鎊
重上１﹒３７。歐元跌至１００天線的１﹒１９６０附近有承接，上周五反彈上１﹒２０５０，
此水平及１﹒２１為即市阻力，估計需先行整固。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２０６０　　　１﹒１９６０　　　１﹒２１１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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