《本港樓市》華懋觀塘安峯公布首張價單，１房入場費７９３萬

有望成為牛年頭炮新盤華懋觀塘安峯，昨日（７日）公布首張價單，合共６８伙，實用面積
３７７至８３１平方呎，包括１５伙１房、３９個２房及１４伙３房單位。
項目的價單定價９９１﹒１３萬至２２１７﹒３萬元，價單呎價２３６０８至２７７９８元
，發展商提供４種付款辦法，扣除最高折扣率２０％後，折實約７９２﹒９萬至１７７３﹒８４
萬元，折實呎價１８８８６﹒４至２２２３８﹒４元。《香港經濟日報》
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