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08/02/2021 08:58

【新冠肺炎】增２７宗新症２４宗屬本地感染，再多１０大廈納強檢

　　新冠肺炎疫情反覆，昨（７日）新增２７宗確診個案，２４宗為本地感染個案，當中６宗屬
源頭不明感染，其餘１８宗與早前個案有關，包括機場三跑地盤群組再多１名工友家人感染。政
府前日（６日）起收緊強制檢測條件，住宅、商住大廈新增一宗或以上個案就會納入強制檢測名
單，昨有１０幢大廈納入名單，其中４幢大廈錄得有關連個案。
　　此外，政府突襲式封區行動繼續，昨連續第８晚封區，旺角海富苑海裕閣、鰂魚涌惠利大廈
及紅磡長樂大廈被列為「受限區域」，居民須接受強制檢測。

＊劏房患者涉瞞報，懷孕接觸者終確診＊

　　衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨日特別提及一宗確診個案，指有一名居於新填地街
１５９號劏房、日前確診新冠肺炎患者，刻意瞞報有一名懷孕２６周孕婦為密切接觸者，以避開
強制檢測，而該名孕婦在昨日確診。
　　張竹君指該名確診孕婦曾在上周一（１日）及上周四（４日）到伊利沙伯醫院覆診，在上周
三（３日）發現不適，並在上周五（５日）轉到廣華醫院急症室求診，其後確診。她曾在上月
３０日進行檢測，當時結果呈陰性。
　　醫管局表示，該名確診孕婦在廣華醫院求診時才表示自己接觸一名確診個案，但在伊利沙伯
醫院覆診時卻未有交代。局方亦表示，伊利沙伯醫院已進行接觸追蹤，指該名確診孕婦覆診期間
沒有除下口罩，其間沒有進行高風險程序，故沒有員工及病人被列為密切接觸者，醫院已安排病
人到過的地方進行消毒。
　　張竹君指，當局會進行調查，不排除採取法律行動，亦提醒市民不應隱瞞接觸史。
《香港經濟日報》

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