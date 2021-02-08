【新冠肺炎】消息：本港新增約３０宗確診個案

《經濟通通訊社８日專訊》消息指，本港新增約３０宗新冠肺炎確診個案。
本港昨日新增２７宗新型肺炎確診個案，包括一名機場三跑工人的緊密接觸者，令群組感染
人數增至２８人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，安排地盤工人定期檢測有助追蹤，減
低大型爆發的風險。（ｂｉ）
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