【新冠肺炎】消息：本港新增約３０宗確診個案

《經濟通通訊社８日專訊》消息指，本港新增約３０宗新冠肺炎確診個案。

本港昨日新增２７宗新型肺炎確診個案，包括一名機場三跑工人的緊密接觸者，令群組感染

人數增至２８人。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，安排地盤工人定期檢測有助追蹤，減

低大型爆發的風險。（ｂｉ）

