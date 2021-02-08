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即市新聞

08/02/2021 17:28

【夜期時段】即月期指報２９１８８點，升１８點，低水１３１點

　　《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９１６５點，跌５點，低水１５４
點，最新報２９１８８點，升１８點，低水１３１點，合約成交２７６張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報１１５０８點，升４點，低水５２點，最新報１１５０８點
，升４點，低水５２點，合約成交３１０張。

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