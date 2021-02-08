【快手上市】恒指公司：快手本月２３日起被納入國指及科指等指數

《經濟通通訊社８日專訊》恆指公司公布，快手科技（０１０２４）符合多項指數的快速納

入規則要求，將於２月２２日收市後，被納入恆生綜合指數、恆生中國企業指數、恆生科技指數

及恆生互聯網科技業指數，並於２月２３日起生效。（ｃｗ）

