【新冠肺炎】政府取消今年包山嘉年華

《經濟通通訊社８日專訊》政府取消今年的包山嘉年華，嘉年華原定在農曆四月初八長洲太

平清醮期間，在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，籌備委員會商議後，決定因應新型冠狀病毒疫情

而取消活動，包括搶包山訓練、選拔賽、比賽，及攀爬嘉年華，以避免人流聚集，減低社交接觸

和新型冠狀病毒病在社區傳播的風險。

至於正在進行的包山嘉年華學童填色及繪畫比賽仍會繼續，康文署將個別通知得獎者，獎項

會送往得獎學生的所屬學校。（ｂｉ）

