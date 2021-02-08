【新冠肺炎】政府取消今年包山嘉年華

《經濟通通訊社８日專訊》政府取消今年的包山嘉年華，嘉年華原定在農曆四月初八長洲太
平清醮期間，在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，籌備委員會商議後，決定因應新型冠狀病毒疫情
而取消活動，包括搶包山訓練、選拔賽、比賽，及攀爬嘉年華，以避免人流聚集，減低社交接觸
和新型冠狀病毒病在社區傳播的風險。
至於正在進行的包山嘉年華學童填色及繪畫比賽仍會繼續，康文署將個別通知得獎者，獎項
會送往得獎學生的所屬學校。（ｂｉ）
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