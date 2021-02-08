【新冠肺炎】ＴＶＢ見習男編劇初步確診，十名同事須隔離檢疫

《經濟通通訊社８日專訊》新冠肺炎疫情肆虐，無綫電視節目發展分部一名見習男編劇初步
確診，正在醫院留醫，另外１０名員工須隔離檢疫。
據悉，該男子的家人早前確診，其最後上班日為上周五（５日）。１０名曾與他有接觸的同
事被列為密切接觸者，需要隔離檢疫至下周五（１９日）。該公司７樓和其他有關地方已全面消
毒清潔。（ｂｉ）
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