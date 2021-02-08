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即市新聞

08/02/2021 15:39

匯豐環球投資料南下資金流入持續增加，看好科網股及教育股等板塊

　　《經濟通通訊社８日專訊》匯豐環球投資管理中國及香港股票部主管沈昱於網上會議中表示
，隨著人民幣資產增強，料會吸引更多資金流入香港市場，事實上自去年下半年起南下資金流入
持續增加，反映內地投資者增加對港股的配置，加上中國近期有多隻新基金產品，亦有增加港股
持倉規模。

＊科網及教育股等受「北水」青睞，料更多中概股回歸＊

　　她預期，香港今年企業盈利增長約１５％至２０％，一旦市場獲重估，其回報將會更高，並
料科網股、教育股、地產管理股及消費股較受「北水」青睞，因其估值較Ａ股相關板塊吸引。
　　問及港股會否出現泡沫風險，她認為恆生指數在過去幾年升幅不算大，儘管當有更多新經濟
公司加入恆指後，或會令港股出現新變化，但現階段難言已泡沫化。她又預計，今年將會有更多
中概股回歸香港市場，將有利港股流動性，惟相關股份未納入互聯互通，故北水仍未能投資相關
股份，但相信是時間問題。

＊中美關係料不會進一步惡化＊

　　對於如何對沖地緣政策風險，沈昱坦言難以預計其風險，惟相信拜登新政府上場後首要任務
是處理國內議題，預料短期內中美關係不會進一步惡化，但亦無好轉跡象。
　　匯豐環球投資管理債券投資管理聯席董事林嘉銘指，內地持續推出政策去調整市場違約情況
，如設立「三條紅線」，但認為對行業整體發展屬正面，以讓內房企業融資較審慎及更小心去管
理其財務，惟在經濟復甦及政策收緊的環境下，部分小型企業難免出現違約，故投資者需謹慎選
擇。（ｙｗ）

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