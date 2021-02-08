【預算前瞻】稅務學會：建議寬減利得稅和薪俸稅，豁免首置印花稅

《經濟通通訊社８日專訊》香港稅務學會就２０２１╱２２年度的財政預算案提出建議，包

括以下六大範疇：新冠病毒疫情下支援納稅人的一次性特別措施、全面檢討香港稅制、改善民生

、通過更緊密的經濟合作把握新興市場的機遇、促進新行業發展，以優化香港的經濟結構、加強

稅制的公平性及明確性，以提升稅務競爭力。

該學會建議，政府維持逆周期的財政政策，推出與去年相同的一次性紓困及刺激經濟措施，

以減輕市民的負擔及支援本地企業。相關措施包括寬減２０２０╱２１課稅年度１００％的利得

稅和薪俸稅（以２００００元為上限）、寬減２０２１╱２２年度四個季度的差餉（以每季

１５００元為上限），以及豁免２０２１╱２２年度商業登記費等。



＊建議延長豁免分期繳稅附加費，豁免首次置業印花稅＊



該學會指，建議把目前豁免２０１９╱２０課稅年度的分期繳稅附加費措施延長至２０２０

╱２１課稅年度，亦提議政府應該繼續探討如何擴闊香港稅基和減低香港財政收入的波動。例如

，政府可以考慮於適當時機引入新種類的間接稅或徵費，以擴闊香港的稅基。

該學會表示，建議政府將薪俸稅累進稅率中的最高邊際稅率從現時的１７％降低至１５％，

並建議豁免徵收首次置業買家購買住宅物業的從價印花稅，租金支出稅務扣減等，同時建議政府

應為年輕企業家所開創的新企業，在其開始有營利的首兩年給予５０％的稅務寬減，或提供相等

於上述節省稅款的財政津貼予該企業。（ｂｎ）

