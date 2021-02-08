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08/02/2021 16:09

【預算前瞻】稅務學會：派錢應聚焦於受影響行業，港府無必要發債

　　《經濟通通訊社８日專訊》香港稅務學會就２０２１╱２２年度財政預算案提出建議，被問
及今年政府應否派錢，香港稅務學會會長吳錦華於網上發布會上表示，該學會不反對全面派錢，
但部分行業在疫情中受惠，如消毒、清潔及口罩等行業，認為派錢應聚焦於受影響行業，亦指出
現時香港政府沒有必要去發債以籌集資金，但「明日大嶼」可考慮如五隧一橋發債模式，以分享
長遠回報予市民。
　　他表示，隨著稅基侵蝕及利潤移轉方案２﹒０（ＢＥＰＳ　２﹒０）的規則預計將於
２０２１年年中敲定，香港應盡快制定一系列在後ＢＥＰＳ　２﹒０時代推行的稅務及非稅務措
施，並借此機會對香港的稅制進行全面檢討，以保持本港在後ＢＥＰＳ　２﹒０時代的競爭力及
在疫情結束後其公共財政的長遠穩定。

＊建議為合資格香港基金經理和家族辦公室提供稅務優惠＊

　　該學會建議，為鞏固香港作為資產和財富管理中心的地位，建議從以下兩方面優化香港現時
的基金優惠措施，包括放寬現行對香港居民投資者的反避稅規定，並繼續廣泛咨詢基金行業內不
同持份者的意見，使其推行的優惠措施更有效和更具競爭力；以及為合資格的香港基金經理和家
族辦公室提供稅務優惠或財政補津貼。
　　該學會表示，建議給予在香港營運的合資格地區總部稅務優惠或財政補貼，並確保可享受優
惠或補貼的活動涵蓋主要地區總部活動，亦提議為鼓勵企業在香港設立貿易中心，建議提供稅務
優惠或財政補貼予位於香港的合資格貿易中心。（ｂｎ）

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