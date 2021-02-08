《匯思－余偉文》金管局：資金續淨流入，離岸戶口轉移資金不顯著

《匯思》我自２０１９年１０月出任金管局總裁至今已有１６個月，期間香港面對諸多挑戰

，包括社會事件、地緣政治、新冠疫情等。然而，金管局始終堅守崗位，竭力維持香港金融穩定

，支援企業和市民，並不斷推出提升本港金融業競爭力的各種舉措。

最大的挑戰之一，就是與市場持份者的溝通，回應他們對香港現狀和保持國際金融中心地位

的關注。要處理的很大程度上是觀感問題，而觀感很多時候源於偏頗甚至不實的資訊。最有效的

解？離不開事實與數據，畢竟開放與透明度是成熟金融市場的基礎。因此金管局團隊主動接觸本

地及國際金融市場的持份者，在過去一年間通過約６０場線上交流活動，向超過１５０００位人

士闡釋香港的真實情況，其中包括很多屬於國際金融機構和大型企業的高級管理層、國際和本地

傳媒、會計、法律和其他界別的專業人士等。在這些交流中有幾個常見問題，我希望藉此機會與

大家分享，供感興趣的讀者參考。



問１：香港是否出現資金外流的情況？



答１：剛好相反，資金是淨流入。倘若資金持續流出，港元匯率應會轉弱，銀行存款亦會減少。

讓我們看看這兩個主要指標：



．港元匯率在２０２０年一直處於強方，且由於資金持續流入，強方兌換保證自去年４月以

來共觸發８５次，金管局從市場買入５００億美元，是自２０１０年以來金額最高的一年。



．銀行存款總額在２０１９及２０２０年均告上升，２０１９年錄得２﹒９％按年增長後，

２０２０年再升５﹒４％。



資本自由流動是香港作為國際金融中心的根本，受《基本法》保障。出於不同原因，間中會

有資金流出的情況，這正常不過。由於流入的資金比流出的多，基本上保持資金淨流入港元。港

元市場按照貨幣發行局制度有序、穩定運作。



問２：許多港人開設離岸帳戶以便調走資金？私人財富正在撤出香港？



答２：事實上，香港的私人財富管理業務持續增長。香港私人銀行的資產管理規模（ＡＵＭ）在

２０１９年上升１９％。香港繼續是亞洲最大的私人財富管理中心，全球排名僅次於瑞士。雖然

我們尚未有２０２０年的數字，但根據主要私人銀行提供的初步數據，在２０１９年的強勁表現

的基礎上，２０２０年香港該行業增長趨勢延續，錄得雙位數增幅。



據我們從零售及私人銀行所得的資料顯示，關於開設離岸戶口的查詢在２０１９年有所上升

，但到了２０２０年已大致回穩。而上述資金淨流入的現象也反映出，即使開設離岸帳戶，但實

際轉移的金額並不顯著。



問３：金融機構（例如對沖基金及指數基金管理人等）是否紛紛撤出香港？



答３：整體而言，香港資產管理公司的數目由２０１９年底的１８０８家增至２０２０年底的

１８７８家，在疫情衝擊下仍保持３﹒９％增幅。據最近的統計數據，儘管２０１９年經歷社會

事件，截至該年底香港的資產管理規模按年大幅上升２０％至近４萬億美元，年內錄得２０００

多億美元的資金淨流入。



香港是亞太區繼內地之後最具規模的私募基金樞紐，總資產管理規模在２０１９年達

１６００億美元。而全球規模最大的２０家私募基金當中就有１５家於香港設點，其中不少更是

地區總部。同時，私募投資基金落戶香港的興趣日益濃厚，自去年８月香港引入私募行業常用的

有限合夥基金法律框架後，僅５個月便有９０多隻有限合夥基金在香港註冊。



至於機動性較強的對沖基金業，截至２０２０年６月，共有４４５家對沖基金設於香港，為

亞太區之冠。



對沖基金、資產管理公司以至銀行，都會基於不同的商業考慮進入或退出個別市場。金管局

既是投資者也是監管當局，與市場和這些金融機構經常有溝通。據我們了解，當中有部分退出本

港市場，或是因為業務重心有所轉變，又或是集團層面的整合所致；但同時我們也看到新的金融

機構落戶香港，帶來新的業務與擴展計劃。機構進場退場，對於國際金融中心是常見的事。



問４：香港的資本市場褪色？



答４：香港的資本市場發展蓬勃。



香港新股集資的情況相信不用細說：港交所在２０２０年的集資額全球排名第二，僅稍低於

納斯達克交易所；在過去１２年，有７年名列榜首。



還有一個亮點不容忽略：股票通與債券通的交易量增長強勁，反映香港作為連接內地與國際

市場的門戶地位穩固。股票通的日均成交量在２０２０年上升逾１倍，其中北向通增長１１９％

，南向通更是增長了１２８％。目前國際投資者持有的Ａ股，約七成經香港交易。



債券通的表現同樣出色。人民幣債券收益率普遍較高，加上分散投資的需要，吸引國際投資

者不斷增加人民幣債券配置，令債券通日均成交量在２０１９年增長兩倍，２０２０年繼續錄得

８２％的可觀增長。儘管境外投資者早在２０１０年（即債券通推出的七年前）已經可以直接參

與在岸債券市場，目前超過一半的國際投資者的交投、他們所持約四分之一的債券經香港進行，

反映出香港高效並與國際接軌的金融基建尚有很大的發展空間。



未來還會有更多的發展和突破：大灣區跨境理財通和債券通項下的南向通正密鑼緊鼓籌備中

，請大家拭目以待。



問５：香港是否出現人才荒？



答５：儘管去年香港的失業率因疫情而急升，但金融及保險業的職位反而分別錄得０﹒７％和

１﹒４％的按年增長。金融業人才就如同金融機構，會隨發展機遇而流動。香港接連內地的獨特

優勢、蓬勃發展的金融科技與可持續金融，為各式各樣的人才提供了理想的發展平台。



此外，我們保持著許多具吸引力的生活元素，包括與世界各地的連繫、自由市場的政策環境

、國際大都會氛圍、多元文化等，都造就了香港這個多采多姿、生氣勃勃和開放包容的城市，吸

引了各地人士來港投資、工作與居住。



儘管如此，我們完全明白，挑戰及競爭與我們長期並存，需要不斷提升香港的金融平台，強

化競爭力，才能保持領先位置。金管局有決心、能力和承擔，盡我們最大的努力，保障香港金融

穩定並維持香港國際金融中心地位。我們深信，這是香港、也是全球金融界的利益所在。



香港歷史故事穿插了各種危機，但我們總是憑那股「做得到」（ｃａｎ－ｄｏ）的香港精神

推翻末日論者的觀點，這次也不會例外。



香港金融管理局

總裁

余偉文

２０２１年２月８日

