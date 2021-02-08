【紓困措施】港燈再向基層派２５０元飲食券，４萬家庭受惠

《經濟通通訊社８日專訊》港燈（０２６３８）表示，再向基層派發２５０元飲食券，估計

受惠家庭達到４萬個，飲食券適用於２００間港島及南丫島的食肆。另外，港燈同時向商戶推出

紓緩措施及節能計劃，料５００間中小企可以受惠。

由今年起，港燈「智惜用電關懷基金」將放寬申請資格，接受更多院舍及界別申請資助，以

更換或添置用於廚房、洗衣、熱水系統的節能電力設備和電器，上限為３０萬元。

同樣放寬申請資格的是「智惜關懷資助計劃」。由今年起，所有由中小企業營運，並為長者

、兒童或殘疾人士提供照顧、康復或院舍服務的場所，都合資格申請全額資助，以落實樂齡及智

能科技項目（如物聯網、數據分析及可視化等系統），上限為１５萬元。至於社福機構擁有或經

營的長者╱兒童及復康中心，資助上限保持在３０萬元。

住宅方面，專為未有安裝港燈獨立電表的劏房租戶而設的「劏房租戶電費津貼計劃」，今年

起資助金額則由每年每戶５００元，增加至６００元，港燈亦繼續為合資格的劏房重鋪電線，安

裝獨立電表。

港燈董事總經理尹志田表示，部分受疫情衝擊較大行業，面對疫情反覆，情況未能得到根本

改善。希望透過把這些行業納入「智惜用電關懷基金」資助範圍，可以減輕他們的經營壓力。一

系列紓緩措施涉及資助金額約２３００萬元。（ｂｉ）

















尹志田日前探訪中心時表示，設備更新後不但可提升廚房的效率，亦可改善電能設備的能源效益

，減少能源開支。







另一間符合申請資格的洗衣店，位於柴灣康翠臺。負責人胡景明形容港燈最新推出的紓緩措施是

「及時雨」。他透露自疫情爆發以來，由於很多商業客戶需要停工，生意額下跌兩成，對營運帶

來沉重負擔。他希望利用港燈的資助更換一部電熱式乾衣機，以提升能源效益，改善工作環境。







所有資助計劃即日起接受申請。更多詳情可瀏覽「智惜用電關懷基金」專頁ｗｗｗ﹒ｈｋｅｌｅ

ｃｔｒｉｃ﹒ｃｏｍ╱ＳＰＣＦ或致電２５１０２７０１智惜用電服務熱線查詢。

