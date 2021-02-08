【國安立法】區議員宣誓不設追溯期，由特首指派人員負責監誓

《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥於上周四（４日）在行政長官答問會上預告，

將會立法訂明公職人員宣誓要求，獲悉修例主要內容有「三不」，包括不設追溯條款、不會列明

違誓的刑事後果，以及誓詞不會與立法會議員誓言有差別，同時條例將會列明由特首指定人員負

責監誓，以保留一定彈性。



＊違誓即被褫奪議席 但不會列出刑事懲處＊



政界關注區議員宣誓的具體內容，據了解，宣誓誓詞不會有變動，與立法會議員宣誓就職的

內容一致，即主要宣誓效忠中華人民共和國香港特別行政區和擁護《基本法》。

此外，今次修例不會設追溯條款，即不會追究今屆區議員上任一年來的言行有否違反誓言，

「宣誓後違誓才會有事」。修例將列明，區議員一旦證實違反誓言，即被褫奪議席，但不會列出

刑事懲處，例如檢控有關人士作虛假陳述等。

至於宣誓的形式，例如屆時會以個人抑或集體方式宣誓、何人為監誓人等，消息人士指，為

保留彈性，條例只會列明由特首指定人員負責監誓，而一般來說，料特首會委派民政事務局局長

為區議員監誓。同時，條例會規定區議員宣誓須符合的條件，例如態度要莊重，誓言要準確等，

但不會規定須全體或個別宣誓。實體執行細節相信會等立法會通過修例後，才由民政事務局發指

引通知。（ｈｙ）（ｚｚ）

