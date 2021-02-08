【香港政情】曾鈺成：英國通過ＢＮＯ計劃對付中國，非歷史責任

《經濟通通訊社８日專訊》《港區國安法》生效後，香港政治迎來全新局面，民主派陷入前

所未有劣勢。英國最新的ＢＮＯ擴權計劃，引發中英雙方再度論戰。民建聯創黨主席、立法會前

主席曾鈺成接受《香港０１》專訪時表示，英國只是想通過ＢＮＯ擴權計劃，於《港區國安法》

議題上做文章對付中國，並吸引香港人才及資金，和所謂「歷史責任」沒有關係。

曾鈺成認為英方並非為了港人福祉而放寬ＢＮＯ移民政策，他憶述，１９７９年時任港督麥

理浩得知中方決意於１９９７年收回香港，向英方報告此事，英方隨即修改國籍法，不讓香港人

擁有居英權。英國想要人才、資金，希望以此打擊《港區國安法》，才有ＢＮＯ擴權計劃。



＊關注一國兩制實踐，倡社會經濟結構改革＊



曾鈺成表示，香港回歸２３年以來，無論是中央政府的角色，還是中央與特區的關係，都和

過去發生很大的變化，《港區國安法》落實後一些街頭暴力事件、衝擊一國底線的行為確實有所

收斂，但一國兩制要行穩致遠，除了「硬的一手」，亦需要「軟的一手」去贏回香港人心。

他認為香港政治和社會狀況的出路，至少有兩個深層次矛盾必須處理。其一，社會的嚴重不

公平現象，認為政府需改變過往英國留下來「積極不干預」、「大市場小政府」的一套，以解決

貧富差距不斷擴大的問題；其二是調和香港社會矛盾，他認為本港仍以普選為最終目標，籲中央

、特區主動與民主派重開溝通之門。



＊單靠「愛國」不足以治港＊



至於「愛國者治港」議題，曾鈺成認為，「愛國」這一點毫無爭議，但他質疑由回歸至今，

有哪個時候香港不是以愛國者為管治的主要力量，他又認為愛國是必要條件，但不是充分條件，

單靠「愛國」未必足以治好香港。（ｈｙ）（ｚｚ）

