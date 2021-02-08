《小傳日記》北水去又來，魚缸未成材；新春概念炒，旅遊賭仔跑！

《小傳日記》上星期五（５日）美股造好，市場憧憬刺激方案有進展，納指及標指續創新高

。香江魚缸開報２９６２９點升３４０點，科技佬無受《國務院反壟斷委員會關於平台經濟領域

的反壟斷指南》影響仍順市高開，首批新冠疫苗今日運抵馬交，加上農曆新年臨近刺激賭仔向上

，恆指最多升過４１７點報２９７０６點。香江政府爭取過年後市民有針打，落後咗好耐嘅本地

磚頭佬一度造好，但升勢企唔穩，魚缸升幅不斷收窄，最終收報２９３１９點，升３０點，主板

成交１８５８億銀跌逾兩成。國指收報１１５６０點，跌１點。科指報９７５６點，跌３８點，

跌幅唔夠半巴仙。

重磅藍戰士方面，ＡＩＡ（０１２９９）跳４格，報１００﹒４銀；大象（００００５）走

低近１巴仙，報４１﹒３５銀；建行（００９３９）起哄升１格，報５﹒９５銀。

人行公布，為維護農曆新年前流動性平穩，噚日同今日分別逆回購，對沖到期量後共投放

６００億人仔。Ａ場兩市造好，上證綜指收報３５３２點，升３６點或１巴仙；深證成指報

１５２６９點，升２６２點，升幅近２巴仙。兩市總成交近８０６２億人仔減少近一成。

今日北水經港股通淨流入重返百億關，錄１１５﹒８６億銀增加逾四成。



＊入住率一般賭仔仍樂觀，疫苗進展佳藥佬係最ｈｉｇｈ＊



首批新冠疫苗今日運抵馬交，所有居民都可以免費接種。新年係賭仔傳統旺季，據報六大賭

仔旗下酒店，於年三十至年初十嘅１１日間，暫只得一間酒店喺當中９日爆滿。金沙

（０１９２８）總裁話新春市況唔係想像中淡靜，相信會有假期效應，金沙軟近１巴仙，報

３２﹒８５銀。澳博（００８８０）預計，日均博彩收入喺新春期間可以按月多兩成。澳博、銀

娛同新濠國際踼高近３巴仙，分別報９﹒５９銀、６８﹒６銀及１４﹒６６銀。美高梅

（０２２８２）跳高逾２巴仙，報１２﹒３６銀。

國產疫苗有好消息，中生製藥（０１１７７）有股份投資嘅科興中維研製的新型冠狀病毒滅

活疫苗獲中國藥監局附條件批准註冊申請，全日股價升近１巴仙，報７﹒４９銀。墨西哥外長話

康希諾（０６１８５）已經申請佢嘅新冠疫苗喺墨西哥嘅使用授權，彈近９巴仙，報３６５銀。

歐康維視（０１４７７）抽高近３巴仙，報２５﹒３５銀。石藥（０１０９３）軟近１巴仙，報

８﹒０９銀。藥明（０２２６９）跌逾１巴仙收１１８﹒９銀。



＊零本地確診旅遊佬興奮，票房開年紅貓眼表現勇＊



神州新一波疫情受控，今日衛健委最新公布，都係無本地確診個案，加上臨近農曆年長假，

孖屐自然憧憬多咗人出行旅遊，旅遊佬落鑊。華住（０１１７９）彈起近一成五，報４５１銀；

復星旅文（０１９９２）飛高逾兩成二，報１０﹒６６銀；同程藝龍（００７８０）走上逾３巴

仙，報１４﹒８銀；中旅（００３０８）踢高近５巴仙，報１﹒１５銀；有份做餐飲、酒店同旅

遊業務嘅美團（０３６９０）都唔輸蝕，全日走高逾１巴仙，報４０６﹒４銀。

今日缸友炒作年假概念，影視佬都炒埋一份，今年春節檔電影預售票房破５億人仔，貓眼娛

樂（０１８９６）彈高逾５巴仙，報１５﹒５６銀；阿里影業（０１０６０）踢高近３巴仙，報

１﹒０６銀；ＩＭＡＸ中國（０１９７０）走上近３巴仙，報１３﹒１４元銀；歡喜傳媒

（０１００３）同華為視頻合作上載電影，全日踢高近５巴仙，報１﹒６２銀；恆騰網絡

（００１３６）旗下南瓜電影ＡＰＰ今年１月新增付費訂閱用戶超９１萬人，全日抽升四成九，

報８﹒４７元銀。



＊無懼反壟斷ＱＱ未炒完，進軍晶片業長汽好帶挈＊



國務院反壟斷委員會出台新指南，針對「二選一」同「大數據殺熟」等問題進行規管，市監

總局又對唯品會罰款３００萬人仔以儆效尤，搞到科網龍頭普遍先高後低。國泰君安話ＱＱ

（００７００）業務受影響較少，即使抖音按反壟斷法同佢對簿公堂，仍然走高近半巴仙，報

７３６﹒５銀；京東（０９６１８）旗下京東ＡＰＰ有份同北京當局合辦數字人民幣紅包活動，

全日仍軟近１巴仙，報３６７﹒４銀；上星期捱沽嘅小米（０１８１０）今日反彈後再插，雷軍

放風話會增加三至四成研發投入同重啟平板業務，全日走低一格報２７﹒１５銀；阿里

（０９９８８）都腳軟近１巴仙，報２５６﹒４銀；快手（０１０２４）繼續當炒，收升１巴仙

報３０３銀，最低見過２８３銀。

長汽（０２３３３）１月銷量按年大升七成三，仲有傳即將進軍晶片業，投資汽車智能晶片

公司地平線，合作大搞自動駕駛同智能座艙，今日飛起近一成，報２５﹒５銀。多數呠呠車都跟

升，廣汽（０２２３８）踢高逾４巴仙，報７﹒６１銀；比亞迪（０１２１１）走高兩格，報

２５０銀；五菱（００３０５）走上逾１巴仙，報１﹒８９銀；但恆大汽車（００７０８）潛水

近６巴仙，報５０﹒０５銀，請請！



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