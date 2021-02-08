【企業盈喜】濱海投資料去年股東應佔溢利錄得增長逾２００％

《經濟通通訊社８日專訊》濱海投資（０２８８６）公布，預期集團截至去年１２月３１日

止年度，公司股東應佔溢利預期錄得顯著按年增長逾２００％。

盈利大增主要由於公司發行之於去年１１月到期之３億美元債產生期間匯兌收益；集團大力

回收應收帳款，成功將已做壞帳計提之包括天津鋼管製造有限公司應收帳款轉回；及借助增加天

然氣氣源採購中源頭氣源佔比等因素，集團整體經營效果進一步改善。（ｂｎ）

