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08/02/2021 18:18

【新冠肺炎】袁國勇：惠利大廈爆垂直傳播，撤離０４室單位居民

　　《經濟通通訊社８日專訊》鰂魚涌英皇道惠利大廈昨被列為「受限區域」，行動於今早完成
，發現３宗初步確診個案。其中，兩宗初步確診個案，是居於同一座向的筲箕灣官立中學學生，
或涉垂直傳播問題。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今午３時許到大廈視察

　　袁國勇視察後表示，政府昨晚在惠利大大廈圍封檢測是重要決定，因為再找到多幾宗新個案
，並發現有垂直傳播情況。他指大廈採用密封的天井設計，而０３、０４室單位，中間的天井是
完全密封，亦有不少垃圾、臭味。他估計，１４０４室由於最早發病，病毒量高的情況下可能會
透過「煙囪效應」，當使用抽氣扇抽氣時，可能會令病毒向上傳播，加上廁所或廚房在開抽氣扇
時，並非密封令空氣「走回頭」。他又指，可能不少單位的Ｕ型渠去水位已失去作用，兩者都有
可能是傳播途徑。
　　他又指，由於０４單位明顯有危險，故經商量後政府決定該單位所有住戶都要０４撤離入住
檢疫中心。他又提醒居於類似單位的市民，不應打開對正天井的廚房或廁所窗，減低感染風險。

＊居民不滿安排混亂　袁指應配合檢測＊

　　有惠利大廈居民指，圍封行動比昨晚公布的時間遲了半小時結束，早上７時許有鄰居要出門
上班，但有人員指要找出並接走確診者，電梯要停用，他批評政府已經登記居民資料，但仍要花
時間核對，處理混亂。亦有居民指今早遲到２小時上班，昨晚有大批人排隊從天橋到對面的市政
大樓檢測，當中不少是長者，認為安排耗時亦不方便。亦有居民支持行動，指成功找出３人初步
確診，有助截斷傳播鏈。
　　袁國勇呼籲大家盡量配合強制檢測或封區檢測行動，又稱檢疫隔離１４日期間，衞生防護中
心以及醫管局將照顧周到。（ｈｙ）

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