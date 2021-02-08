《真知灼見－溫灼培》貨幣政策難收緊，美元上行空間料受限

《真知灼見》美匯指數上周重上９１指數點以上水平，再次牽起市場爭論究竟美元升是純屬

反彈還是轉勢。支持美元一方，主要論調是美國的疫苗接種率較歐洲優勝，拜登政府有望盡快推

出全數１﹒９萬億美元救經濟方案，以及美國經濟數據明顯較歐元區優勝等等，對美元而言均屬

利好因素。但歐盟中一些國家，分別已轉向中國及俄羅斯尋求疫苗。再者，美國政府派錢愈多，

為協助降低美國政府的借貸成本，只會使聯儲局往後更難收緊貨幣政策，這對美元長遠未必有利

。



從另一層面分析。去年底，中國已與東盟簽署了ＲＥＣＥＰ及與歐盟簽署了《中歐投資協定

》。待疫情一旦過去，相信將能加快這兩大板塊的經濟合作及發展。美國政府除積極派錢外，似

乎缺乏類似可持續推動經濟的策略。加上，美國總統雖然換了，但在疫苗事件上不顯得拜登更顧

及盟友利益。拜登揚言要修補被特朗普期間破壞了的各國盟友關係，相信說易行難。於失去各國

盟友的支持下，料將增加市場對美國經濟復蘇前景可持續性的擔憂，或進一步限制美元長遠的上

行空間。



回觀本周值得留意事項。周三（１０日），美國將公布以消費物價指數衡量的通脹率。記憶

上周歐元區公布的１月份年通脹率由１２月的－０﹒３％急攀升上０﹒９％，升勢非常顯著，市

場關注同一情況會否於美國出現。由於美國１２月年通脹率已高企１﹒４％，如進一步升至靠近

聯儲局定下的２％通脹目標，或會增強市場憂慮聯儲局或會提早結束量寬政策，並驅使美國１０

年債息率升至不利於經濟水平。而於同一天的早上，中國亦將公布１月份通脹。市場估計，中國

有機會由１２月的０﹒２％年通脹率轉為０﹒２％通縮率。而於周五同為值得留意，是英國將公

布第四季ＧＤＰ初值。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

