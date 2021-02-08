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08/02/2021 10:00

《保險觸覺－黎柱基》大掃除家居保障尤其重要

　　《保險觸覺》歲晚將至，相信各家各戶都忙於新年大掃除，為家居進行大掃除，窗明几淨的
迎接新一年的來臨。不過，港人家居狹小，雜物又多，在大家翻箱倒篋、爬高彎低清潔時，一不
留神便很容易發生意外，小則打碎或撞毀物品，未過年先破財；嚴重者可能會傷及第三者，甚至
要負上法律責任。

＊提供第三者責任保障＊

　　以清理窗台及抹窗這兩項「洗邋遢」例行差事為例，很多人都會在窗戶或窗台的位置，放置
盆栽或雜物，在清潔時稍一不慎，便有機會令物件跌出窗外，引致街上的途人受傷。另外，有些
人會在清潔窗戶時會使用工具輔助，萬一脫手墜下，工具損毀事小，擊中路人則事大。
　　一般人都忽略了家居保險的重要性，以為家居保險只會保障因盜竊或颱風等造成的損失，其
實就以上事件而言，因疏忽而意外造成第三者的身體傷害或財產損毀都在保障範圍內，賠償金額
可達數百萬元。即使戶主已萬般小心，但同住的家人或家庭傭工亦可能會有所疏忽，因此家居保
險的第三者責任保障也會延伸至他們身上。

＊日常耗損不在受保之列＊

　　其實，香港打工仔生活繁忙，鮮有時間打掃家居。日積月累下，家中角落可能已囤積大量灰
塵與「根深蒂固」的污漬，因此大家在清潔時切勿操之過急，尤其在抹窗及搬動重物時，應該多
加注意安全，或借助工具完成，免生意外或受傷。同樣重要的是，戶主應該購買一份完善的家居
保險計劃，以在任何時間均可享無憂保障，即使不幸發生家居意外或財物損失，也可獲得賠償。
　　大家也要留意家居保險的不保事項，包括日常使用所導致的耗損、刮花、腐蝕，機械或電力
故障等，大家宜比較及細閱不同計劃的條款限制，以挑選一份最適合自己及家人的家居保險保障


＊貴價海味意外報銷可獲賠償＊

　　除了清潔家居外，過新年當然少不了辦年貨，有些家庭更會購入貴價海味如鮑魚、魚翅、花
膠及海蔘等，準備和家人吃一頓豐盛的團年飯及開年飯。如果家庭傭工在打掃時一不小心導致電
表跳掣，令早已放在雪櫃的貴價海味全部報銷，戶主將損失慘重。但其實市場上個別保障較全面
的家居保險，可保障雪櫃內的食物因意外變壞的損失，包括蔘茸海味，賠償金額更達數千元。假
如那位戶主有購買該類家居保險，就可以用賠償金額再辦年貨「過肥年」。
註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛一般保險營銷業務總監　黎柱基》

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