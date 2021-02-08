港股一度升逾４００點，收漲３０點報２９３１９，成交１８５８億

《經濟通通訊社８日專訊》港股今日走勢波動，受亞洲股市氣氛影響，港股今早高開３４０

點後持續高走，並一度升逾４００點，盤中高見２９７０６點，但隨即後勁不繼，科技股先升後

收窄，加上匯控（００００５）、平保（０２３１９）等股份回吐，拖累大市氣氛，午後港股升

幅進一步收窄，最終收２９３１９，升３０點或升０﹒１１％，主板成交１８５８﹒０２億元跌

２２﹒４％。國企指數報１１５６０，跌１點。恆生科技指數報９７５６，跌３８點或跌

０﹒３９％。

內地股市造好，上證綜合指數報３５３２，升３６點或升１﹒０３％，成交３５９１﹒８７

億元人民幣。深證成份指數報１５２６９，升２６２點或升１﹒７５％，成交４４７０﹒０９億

元人民幣。

重磅股方面，匯控跌０﹒８４％，報４１﹒３５元；港交所（００３８８）升０﹒２９％，

報５１８﹒５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１﹒４７％；內地抖音母企字節跳動向

騰訊（００７００）提告，騰訊今日僅升０﹒４８％，報７３６﹒５元；友邦（０１２９９）升

０﹒４％，報１００﹒４元，三連升累漲２﹒７１％；平保（０２３１８）跌０﹒８２％，報

９０﹒４元，兩暫連累計跌幅１﹒４７％。

焦點股快手（０１０２４）升１％，報３０３元，盤中曾低見２８３元，全日成交約

２８７０萬股，涉資８５﹒０１億元。



＊布油曾上６０美元油股衝上，新春臨近手遊股暢旺＊



倫敦布蘭特原油４月期貨現升０﹒４２％，報５９﹒８１美元，曾觸及６０﹒０５美元，創

近一年來首次，消息帶動中海油（００８８３）升０﹒８２％，報８﹒５９元；但中石化

（００３８６）跌０﹒２７％，報３﹒７６元；中石油（００８５７）無升跌，報２﹒３９元。

臨近新春佳節，加上今年疫情持續侵襲，市民難以於戶外慶祝節日，令手遊股全面攀升，飛

魚（０１０２２）升１３１﹒８８％，報０﹒８元，暫兩連升累計升幅３０２﹒０１％；博雅

（００４３４）升２１﹒４３％，報０﹒８５元；天鴿互動（０１９８０）升６２﹒５％，報

１﹒６９元，連升２日累計升幅９６﹒５１％；百奧（０２１００）升１８﹒１５％，報

２﹒９３元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３７﹒５６％；遊萊（０２０２２）升

１０﹒０９％，報０﹒１２元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３４﹒８３％。

內地２月份生豬價格再度下跌，截至２月５日全國瘦肉型生豬出欄均價已經跌到了每公斤

３０﹒６元人幣，較１月６日每公斤３６﹒８元人幣的階段性高點回落了每公斤６元人幣，豬肉

相關股下挫，萬洲（００２８８）跌０﹒７９％，報６﹒３元；達利食品（０３７９９）跌

１﹒９６％，報４﹒５元；鳳祥（０９９７７）跌０﹒９８％，報３﹒０４元，以現價計，該股

暫連跌３日，累計跌幅９﹒５２％；卜蜂（０００４３）跌３﹒２３％，報０﹒９元；但中糧家

佳康（０１６１０）升１３﹒７２％，報４﹒３１元。



＊賭股續漲銀娛有炒作，金價回勇金股有炒作＊



自從澳門有疫苗落地後，濠賭股後勁凌厲，雖然新春期間客房預約仍未爆滿，但澳門旅遊局

希望有七至八成入住率，銀娛（０００２７）升２﹒８５％，報６８﹒６元，以現價計，該股暫

連升３日，累計升幅１１﹒６４％。新濠（００２００）升２﹒５２％，報１４﹒６６元。澳博

（００８８０）升２﹒９％，報９﹒５９元。永利澳門（０１１２８）升３﹒１９％，報

１３﹒６元。金沙（０１９２８）跌０﹒６１％，報３２﹒８５元。美高梅（０２２８２）升

２﹒４９％，報１２﹒３６元。

由於美元回落，且美國就業增長較預期慢，帶動金價於上周五反彈至１８００美元關口以上

，今日本港金股一同有炒作，紫金（０２８９９）升８﹒７８％，報１０﹒０４元；山東黃金

（０１７８７）升２﹒０６％，報１５﹒８２元；中國黃金（０２０９９）升６﹒３６％，報

１７﹒４元；壇金（００６２１）升４﹒１７％，報０﹒０２５元；龍資源（０１７１２）升

４﹒３７％，報２﹒１５元。

據貓眼專業版數據顯示，內地於新春首日票房預售已經突破４億大關，截至下午４時未止，

預售金額達４﹒２９億元，內地影視股持續造好，歡喜傳媒（０１００３）升４﹒５２％，報

１﹒６２元；貓眼（０１８９６）升５﹒４２％，報１５﹒５６元；阿里影業（０１０６０）升

２﹒９１％，報１﹒０６元；兌吧（０１７５３）升２３﹒１４％，報２﹒８２元，以現價計，

該股暫連升２日，累計升幅２４﹒７８％。（ｕｌ）

