《每周華語－黃溢華》迎牛送鼠、歷史長波、二戰海權、地緣混沌

《每周華語》「得海權、得天下」？大海航行，非一件易事。十多廿年前，一位科學家利用

量子力學模式，確認大海洋可以有「自身衍生」的「無風三尺浪」乃存在的。事實上，不少郵輪

都有遇上巨大突然的「反頭浪」！這一位科學家所用的七大洋幾百年資料輸入模式乃來自英國整

理極好的航海誌。



本周將迎牛送鼠。２０２０╱２０２１年的鼠年乃極為困難的一年，地緣混沌且全球疫情能

否克服，疫苗收效否？有待仔細觀察。即使各國不少經濟受重挫，中國仍見正增長。全球股市表

現強勁，市場認為下半年經濟可反彈，疫苗收效。牛年快到，且看全球股市能否維持牛氣衝天！

極低息及新經濟股份成為股市主打動力。美國拜登團隊對中國的真正取態仍未清晰，目前拜登與

習主席仍未有直接電話對話。美方消息認為有需要與盟友先行溝通云云。經濟動力看似回升之中

，但大風雪，極嚴寒氣候及疫情的不肯定性使牛年經濟去向存在不少變數。



自從姓「社」遇上姓「資」，便成為地球村地緣互動的兩大「角力」：形成地緣「主軸」。

而不少地區╱國家有自身的文化╱歷史，政治結構亦有自身特色。例如古印度於東南亞不乏地緣

關係，印尼、緬甸、柬埔寨等今天的國家，都有古印度文化的影子。而唐朝以前很強大的文化影

響力，傳至日本╱朝鮮；今天的越南等地區，文字╱語言亦深受漢族的影響。另方面，「糖」

（Ｓｕｇａｒ）的製造方法，於唐代由印度傳入中國。季羨林先生的《糖史》正好說明古代中印

的文化關係。事實上，今天的東南亞、緬甸、柬埔寨、印尼甚而越南都同時面對古代中印文化的

衝擊。現代方面，英法自海路走入印度洋、馬六甲╱南海及太平洋甚而殖民化上述不少地區╱國

家，西方海洋入侵，使歷史長波，古中印以外，多了西方文化及強權！西方大國於印度以至東南

亞╱中國╱日本╱朝鮮，再加上沙俄都爭奪亞洲╱印度洋上的利益。



二戰使全球地緣格局起了巨變，姓「資」姓「社」的對立更為明顯，不幸又有殺傷力巨大的

武器，使「冷戰」主角美蘇爭持６０年之久。今天「冷戰」不存在，但地緣形勢依然混沌！文化

╱宗教依然爭持不下，而日本及英國作為島國，二戰以後有各自的命運。日本科研╱科技╱文化

創新強勁，人口不斷老化！日本天災極多，十年前的「３．１１」大地震重創了日本東北地區，

今又有疫情，且看今年７月夏季奧運能否成功舉辦。美日在１９４２年的中途島決戰，日本四艘

主力航母全失下沉，自此美軍力迫日本本土，又以核彈結束二戰。二戰後，日本及德國成為「戰

敗」國至今！柏林圍牆是美蘇「冷戰」的產物，德國一分為二；而日本專心經濟，可惜今天於亞

洲仍未能真正與各國就二戰有全方位真心的和解。日本失去北方四島，明治維新，失比得可能更

大！



新亞書院創辦人之一張丕介教授於１９６２年就英國加入歐洲共同市場寫了一篇短文，收錄

於他的《經濟論文集》。二戰後，英德法又成為要好的「朋友」，而其他西歐國家面對幾萬架蘇

俄坦克車，自然找美國「保護」。１９９２年蘇聯瓦解，「冷戰」不存在，今天前東歐╱中歐不

少國家都是歐盟成員，而英國已「脫歐」了。美國近一甲子外交找對方向嗎？由時間去決定。英

國與德法╱歐洲大陸「又合又分」不是新的事情。或許英國及日本作為島國真的有自身的「格局

、性格」！



中途島決戰，日本於海權上已失去一切！已步入了戰敗國的路上，又吃了原子彈，日本人民

不幸亦是政治家的錯誤決定。英國贏了空戰，卻失去了「日不落帝國」，８０年後的今天又要苦

戰。美國於二戰「不戰」而全取全球金融，有好好利用嗎？！



歷史長波看不出「動」的一刻，因為「極長波」，例如「重力波」，極難測，但它真的存在

。美蘇英╱盟軍打敗了納粹德國，今天德國又能否維持歐盟的「大哥」地位？！



「ＢｉｏＮｔｅｃｈ」的疫苗成為救星之一，不出半年╱一年，我們便可得知疫苗能否使全

人類走出疫情的「魔爪」？又要由時間去決定。「ＢｉｏＮｔｅｃｈ」由移民德國的土耳其醫科

專業夫婦創立，而採用的「ｍＲＮＡ」科研╱科技，主要由一位匈牙利女科學家獨自研究而成，

１９８５年自匈牙利移民美國，於Ｔｅｍｐｌｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ深造「博士後」，不被

視為有「用」的「ｍＲＮＡ」科研，今天她的科研成果成為「ＢｉｏＮｔｅｃｈ」疫苗科研核心

科技之一。我們要有正能量！誰人生產╱科研疫苗不重要，重點是真的有效用。



「ＢｉｏＮｔｅｃｈ」也好，其他企業的疫苗也好，科研人員也來自「五湖四海」。正是：

「河海不擇細流、故能就其深；王者不卻眾庶，故能明其德」。不少科研╱科技，看似「無用」

，白花時間，但又不接受人的創新及接納更多人參與科研╱科技，便不易形成有實效的巨大力量

。



「ＢｉｏＮｔｅｃｈ」的疫苗，不是美國╱德國的「故事」與成就，「骨子」裏土耳其及匈

牙利移民才是成果所在，而科研「平台」正好是美國及德國的「平台」發揮功效。必須強調，疫

苗有效用，真正發揮效用才是「好貓」一隻也！二戰之前的廿年，已有很多人才╱資金往美國流

入。二戰之後，仍不乏人才╱資金流入美國。中國自力更生，近廿年╱卅年已有大量資金流入中

國市場。海權也好，美元也好，不善用失人心，終失國家乎？



今天海權仍以美國為主導。俄國１９９０╱２０００年之後，海軍無資金，但近年美國面對

俄海軍重新出發的挑戰。目下德國海軍甚弱，而英國有兩艘新航母。潛艦方面，仍不易得知哪一

國真的有潛在主導權。海空軍╱航母甚而「衛星」戰已是綜合地緣影響力的重要一部分。網絡世

界自然乃角力之焦點之一，國力強，如何有財政支持？而海權以外，最基本要有足夠的自衛能力

。１９２０╱１９４０年，美英日之局，今天暫時仍由美海軍主導。《資深市場人士 黃溢華》

