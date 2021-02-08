《鍾之日記》節前成交淡，北水明暫停

《鍾之日記》２月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



春節長假將至，滬深股市本周僅三個交易日，周四（１１日）起休市至１８日復市，港股在

周四除夕半日市，港股通明日起暫停，滬深股通則在周四關閉。

美股上周五納指及標普５００指數續創新高，香江魚缸今日表現波動，升逾４００點後升幅

大縮，午後升幅收窄，恆指最終收報２９３１９，升３０點或０﹒１１％。節前成交淡，大市全

日成交縮減至１８５８﹒０２億元，大跌２２﹒４％。

上市第二日的快手（０１０２４）雖獲ＭＳＣＩ納入全球標準指數，不過股價走弱，一度回

吐逾５％創２８３元之上市新低，收市前倒升１％報３０３元，成交８５億元，為成交第二大股

份。



＊中美關係沒見緩和，Ａ場走強惟成交縮＊



美國國務卿布林肯與中共中央政治局委員楊潔篪上周六（６日）通電話，是美國總統拜登上台

後首次有美國高層官員與中方高官聯絡，惟兩人在多個敏感問題上各執一詞，外媒認為通話中沒

有顯示出任何關係緩和的跡象；美國總統拜登至今未與中國國家主席習近平通電，他在專訪中回

應稱，自己沒有理由不致電習近平，「但是還沒有機會通話」。

滬深股市今日走強惟成交縮水，滬綜指先窄幅高開即收復三千五，隨著半導體板塊反彈及基

建相關板塊拉動，滬指全日升１﹒０３％，收報３５３２﹒４５點。中證監批准深交所主板與中

小板合併，深交所稱合併技術改造約需２個月完成，惟中小板指全日僅升０﹒３４％。兩市全日

成交８０６２億元人民幣，按日大減９﹒５％，為去年１２月２５日以來成交新低。



＊無懼反壟斷指南，騰訊美團續揚＊



國務院反壟斷委員會發布指南，針對「二選一」「大數據殺熟」等問題，認定平台經濟領域

濫用市場支配地位行為，通常需要先界定相關市場，分析經營者在相關市場是否具有支配地位。

國泰君安認為，指南對騰訊（００７００）的影響有限。就在線遊戲業務而言，其為多款單

一遊戲產品所構成。對於每款單一遊戲產品來說，並不符合指南對平台的定義。該行維持騰訊的

投資評級為買入，目標價為７８６元。

騰訊今日無懼反壟斷指南，一度重上７５０元，全日微升０﹒５％，報７３６﹒５元。

消息指騰訊開始發年終獎，向每名員工獎勵１手騰訊的股票，解禁期一年。不過騰訊方面向

內媒澄清，不是每個人都有，是對做出特別貢獻的員工授予１００股的一次性激勵。

其他互聯網股分化，花旗將美團（０３６９０）目標價由３３６元上調４７﹒３％至４９５

元，該股收升１﹒６％，報４０６﹒４元；惟阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）跌

０﹒６％。

恆騰網絡（００１３６）公布，旗下南瓜電影ＡＰＰ於１月新增註冊會員約８５﹒８４萬人

，１月新增付費訂閱用戶９１﹒５２萬人。南瓜電影以中國版Ｎｅｔｆｌｉｘ為定位，為內地最

大的會員訂閱制視頻平台。恆騰網絡上周獲納入港股通，今再破頂高見８﹒６元，全日瘋漲

４９﹒１％，連升七日。



＊地方盼專項債輸血，基建股普漲＊



財政部、發改委發通知，要求各省市在２月２１日前上報２０２１年新增專項債券項目資金

需求。機構普遍預計，今年新增專項債券資金規模超過３萬億元人民幣，有望與去年資金規模相

當。內地去年地方政府新增專項債券資金高達３﹒７５萬億元人民幣。

盡管近期有人行專家指出，不應再將ＧＤＰ增長作為經濟目標，不過基建上馬穩經濟，方法

「粗暴直觀」，仍然是地方政府促進經濟增長的首選手段。基建相關股份今日漲，中國鋁業

（０２６００）飆７﹒６％，鞍鋼股份（００３４７）升４％，中國鐵建（０１１８６）升

２﹒６％，中交建（０１８００）走高１﹒７％。

另外，據報中國建材（０３３２３）旗下西南水泥公司的多家水泥廠近日發布調價函，從７

日起上調袋裝和散裝水泥價格，每噸上調５０元人民幣，主要調價區域為重慶市。中國建材升

２﹒３％。海螺水泥（００９１４）揚０﹒６％，華潤水泥（０１３１３）跌０﹒２％，金隅集

團（０２００９）則無升跌。



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