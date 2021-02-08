【反壟斷】平台經濟反壟斷指南明確「二選一」「大數據殺熟」行為

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》國務院反壟斷委員會印發關於平台經濟領域

的反壟斷指南，從相關市場界定、壟斷協議的認定、市場支配地位的認定等方面做出明確解釋。

《指南》更針對社會各方反映較多的「二選一」「大數據殺熟」等熱點問題做出專門規定，明確

了相關行為是否構成壟斷行為的判斷標準。一是明確「二選一」可能構成濫用市場支配地位限定

交易行為，二是明確「大數據殺熟」可能構成濫用市場支配地位差別待遇行為。

國務院強調《反壟斷法》及配套法規規章適用於所有行業，對各類市場主體一視同仁、公平

公正對待，旨在預防和制止平台經濟領域壟斷行為，促進平台經濟規范有序創新健康發展。



＊先界定相關市場經營者是否具有支配地位＊



針對「二選一」「大數據殺熟」等熱點問題，《指南》認定平台經濟領域濫用市場支配地位

行為，通常需要先界定相關市場，分析經營者在相關市場是否具有支配地位，再根據個案情況分

析是否構成濫用市場支配地位行為。

《指南》詳細列舉了認定或者推定經營者具有市場支配地位的考量因素，包括經營者的市場

份額、相關市場競爭狀況、經營者控制市場的能力、經營者的財力和技術條件、其他經營者的依

賴程度、市場進入難易程度等。

同時，《指南》逐一細化濫用市場支配地位行為表現形式，如不公平價格行為、低於成本銷

售、拒絕交易、限定交易、搭售或者附加不合理交易條件差別待遇等，促進平台經濟領域各類市

場主體依法合規經營。

《指南》專章對依法制止濫用行政權力排除、限制競爭行為作出規定，細化平台經濟領域濫

用行政權力排除、限制競爭的表現形式，要求對制定涉及平台經濟領域市場主體經濟活動的規章

、規范性文件等進行公平競爭審查。



＊鼓勵平台經濟經營者主動報告並提供證據＊



《指南》指出，平台經濟領域壟斷協議是指經營者排除、限制競爭的協議、決定或者其他協

同行為。協議、決定可以是書面、口頭等形式。其他協同行為是指經營者雖未明確訂立協議或者

決定，但通過數據、算法、平台規則或者其他方式實質上存在協調一致的行為，有關經營者基於

獨立意思表示所作出的價格跟隨等平行行為除外。

反壟斷執法機構鼓勵參與橫向壟斷協議的平台經濟領域經營者主動報告橫向壟斷協議有關情

況並提供重要證據，同時停止涉嫌違法行為並配合調查。對符合寬大適用條件的經營者，反壟斷

執法機構可以減輕或者免除處罰。

該《指南》還稱，經營者集中未達到申報標准，但按照規定程序收集的事實和證據表明該經

營者集中具有或者可能具有排除、限制競爭效果的，國務院反壟斷執法機構應當依法進行調查。

