【華為動向】據報華為擬收購訊聯智付獲得支付牌照

《經濟通通訊社８日專訊》據內媒引述知情人士報道，華為已經收購持牌支付機構訊聯智付

，後者相關公司職能已被華為方面接管，工商變更和監管審批還在進行中。

知情人士透露，目前華為正在招聘大量與支付業務相關的崗位，包括負責備付金管理、路由

、支付清算工作的崗位，以及網絡運維、銀行合作等崗位。（ｊｔ）

