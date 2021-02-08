【反壟斷】唯品會涉不正當競爭行為，遭市場監管總局罰３百萬人幣

《經濟通通訊社８日專訊》國家市場監管總局官網公布，２０２１年１月，市場監管總局依

法對唯品會（中國）有限公司涉嫌不正當競爭行為立案調查，並依法對該公司作出行政處罰決定

，處罰金額３００萬元人民幣。

經查，２０２０年８月至１２月，唯品會（中國）有限公司為獲取競爭優勢及交易機會，開

發並使用巡檢系統，獲取同時在本公司和其他公司上架銷售的品牌經營者信息，利用供應商平台

系統、智能化組網引擎、運營中台等提供的技術手段，通過影響用戶選擇及限流、屏蔽、商品下

架等方式，減少品牌經營者的消費注意、流量和交易機會，限制品牌經營者的銷售渠道，妨礙、

破壞了品牌經營者及其他經營者合法提供的網絡產品和服務正常運行，違背了自願、平等、公平

、誠信原則，擾亂了公平競爭市場秩序，違反了《中華人民共和國反不正當競爭法》第十二條規

定。

國務院反壟斷委員會最新印發關於平台經濟領域的反壟斷指南，針對社會各方反映較多的「

二選一」「大數據殺熟」等熱點問題做出專門規定，明確了相關行為是否構成壟斷行為的判斷標

準。一是明確「二選一」可能構成濫用市場支配地位限定交易行為，二是明確「大數據殺熟」可

能構成濫用市場支配地位差別待遇行為。

「唯品會」是一家中文網購網站。該公司早於２０１２年３日赴美上市。早前有消息稱，唯

品會或於今年第二季回港掛牌，集資規模大約在２５億美元（約１９５億港元）。（ｗｌ）

