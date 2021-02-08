《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１７０點子，報６
﹒４６４０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４８１０。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６７８，較上個交易日升３２點子，上
個交易日報６﹒４７１０。
中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）周一公布，上周五（５日）的ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數
較前周上漲０﹒４７％至９６﹒９５，較２０１４年底則仍下跌３﹒０５％。（ｊｔ）
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08/02/2021 09:40
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市漲１７０點子，報６﹒４６４０
《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１７０點子，報６
﹒４６４０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４８１０。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６７８，較上個交易日升３２點子，上
個交易日報６﹒４７１０。
中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）周一公布，上周五（５日）的ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數
較前周上漲０﹒４７％至９６﹒９５，較２０１４年底則仍下跌３﹒０５％。（ｊｔ）
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