【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市漲１７０點子，報６﹒４６４０

《經濟通通訊社８日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１７０點子，報６

﹒４６４０，上個交易日即期匯率收盤報６﹒４８１０。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６７８，較上個交易日升３２點子，上

個交易日報６﹒４７１０。

中國外匯交易中心（ＣＦＥＴＳ）周一公布，上周五（５日）的ＣＦＥＴＳ人民幣匯率指數

較前周上漲０﹒４７％至９６﹒９５，較２０１４年底則仍下跌３﹒０５％。（ｊｔ）

