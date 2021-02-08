【大國博弈】通電各表述，楊潔篪拒美干涉，布林肯批威脅區域穩定

《經濟通通訊社８日專訊》日前有傳中國政府擬派中共中央政治局委員楊潔篪與拜登班子舉

行會談，而在楊潔篪對美喊話多日後的２月６日，美國國務卿布林肯與楊潔篪通電話，不過中國

外交部強調楊潔篪是「應約」與對方通電，表示今次電話會談由美方主動發起。



＊楊潔篪：各自辦好自己國家的事＊



中國外交部在新聞稿中表示，楊潔篪在通話中提到，中美雙方應該相互尊重彼此核心利益和

各自選擇的政治制度與發展道路，「各自辦好自己國家的事」，暗示美國不應批評中國的政治體

系，敦促美國糾正「錯誤」，聚焦合作管控分歧。楊又提及台港疆藏等敏感議題，稱台灣問題事

關中國主權和領土完整，美方應當嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，而香港、新疆、

西藏等事務均為中國內政，不容任何外部勢力干涉，楊要促美維護以聯合國為核心的國際體系。

中國外交部引述了布林肯的少量說話內容，僅提到布林肯稱美對「一個中國政策」的立場沒

有變化。



＊布林肯：繼續捍衛港疆藏人權民主＊



但據美國方面則沒有提及布林肯就「一個中國政策」的任何表述。根據美國國務院發言人普

萊斯透露，布林肯向楊潔篪強調，美國將繼續捍衛包括新疆、西藏與香港在內的人權和民主價值

，並敦促中國與國際社會一起，譴責緬甸的軍事政變；布林肯更批評中國威脅印太地區穩定，並

損害基於規則的國際體系，要求中方對此負責，並重申華府將會與盟友及夥伴捍衛共同價值和利

益。



＊外媒：美續對華強硬，罕有與上屆政府立場一致＊



綜合外媒分析，今次通話，中美高層官員各執一詞，美國拜登班子繼續對華強硬，難得與特

朗普政府槍口一致，而楊潔篪態度亦同樣強硬，通話中沒有顯示出任何關係緩和的跡象。

美國總統拜登上台後已與不少國家元首通電，甚至包括俄羅斯總統普京，惟至今未與中國國

家主席習近平聯絡。（ｅｙ）（ｚｚ）

